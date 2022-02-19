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Пушилин заявил о готовности ДНР сдержать агрессию Киева

Пушилин заявил о готовности ДНР сдержать агрессию Киева - РИА Новости, 19.02.2022

Пушилин заявил о готовности ДНР сдержать агрессию Киева

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР сможет сдержать агрессию Киева при любом сценарии развития событий. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T09:14

2022-02-19T09:14

2022-02-19T09:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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денис пушилин

днр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР сможет сдержать агрессию Киева при любом сценарии развития событий."Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", - сказал Пушилин в видеообращении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, денис пушилин, днр