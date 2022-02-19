09:14 19.02.2022 (обновлено: 09:43 19.02.2022)
Пушилин заявил о готовности ДНР сдержать агрессию Киева
Глава ДНР Пушилин: республика при любом сценарии сможет сдержать агрессию Киева
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР сможет сдержать агрессию Киева при любом сценарии развития событий.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", - сказал Пушилин в видеообращении.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял Пушилин.
Опубликовано: Ольга Фомченкова