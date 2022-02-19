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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773723790.html
В ДНР заявили об угрозе водоснабжению 40 населенных пунктов из-за обстрелов
В ДНР заявили об угрозе водоснабжению 40 населенных пунктов из-за обстрелов - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили об угрозе водоснабжению 40 населенных пунктов из-за обстрелов
Водоснабжение более 40 населенных пунктов в Донбассе по обе стороны линии соприкосновения под угрозой из-за обстрела со стороны украинских силовиков, говорится... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T08:56
2022-02-19T09:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Водоснабжение более 40 населенных пунктов в Донбассе по обе стороны линии соприкосновения под угрозой из-за обстрела со стороны украинских силовиков, говорится в заявлении представителя Народной милиции ДНР."В результате обстрела обесточен населенный пункт (Васильевка – ред.), зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема ЮДВ, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов", - сообщается в заявлении.Ранее представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Васильевская насосная станция в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сам населенный пункт оказался обесточен.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр
08:56 19.02.2022 (обновлено: 09:07 19.02.2022)
 
В ДНР заявили об угрозе водоснабжению 40 населенных пунктов из-за обстрелов

Народная милиция ДНР: обстрелы силовиков угрожают водоснабжению 40 населенных пунктов

© Aleksey FilippovУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© Aleksey Filippov
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Водоснабжение более 40 населенных пунктов в Донбассе по обе стороны линии соприкосновения под угрозой из-за обстрела со стороны украинских силовиков, говорится в заявлении представителя Народной милиции ДНР.
"В результате обстрела обесточен населенный пункт (Васильевка – ред.), зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема ЮДВ, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов", - сообщается в заявлении.
Ранее представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Васильевская насосная станция в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сам населенный пункт оказался обесточен.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
09:06
В ДНР объявили всеобщую мобилизацию
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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