08:56 19.02.2022 (обновлено: 09:07 19.02.2022)
В ДНР заявили об угрозе водоснабжению 40 населенных пунктов из-за обстрелов
Народная милиция ДНР: обстрелы силовиков угрожают водоснабжению 40 населенных пунктов
© Aleksey FilippovУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© Aleksey Filippov
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Водоснабжение более 40 населенных пунктов в Донбассе по обе стороны линии соприкосновения под угрозой из-за обстрела со стороны украинских силовиков, говорится в заявлении представителя Народной милиции ДНР.
"В результате обстрела обесточен населенный пункт (Васильевка – ред.), зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема ЮДВ, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов", - сообщается в заявлении.
Ранее представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Васильевская насосная станция в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сам населенный пункт оказался обесточен.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Ольга Фомченкова