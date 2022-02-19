https://ria.ru/20220219/donbass-1773723790.html

В ДНР заявили об угрозе водоснабжению 40 населенных пунктов из-за обстрелов

В ДНР заявили об угрозе водоснабжению 40 населенных пунктов из-за обстрелов - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР заявили об угрозе водоснабжению 40 населенных пунктов из-за обстрелов

Водоснабжение более 40 населенных пунктов в Донбассе по обе стороны линии соприкосновения под угрозой из-за обстрела со стороны украинских силовиков, говорится... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T08:56

2022-02-19T08:56

2022-02-19T09:07

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Водоснабжение более 40 населенных пунктов в Донбассе по обе стороны линии соприкосновения под угрозой из-за обстрела со стороны украинских силовиков, говорится в заявлении представителя Народной милиции ДНР."В результате обстрела обесточен населенный пункт (Васильевка – ред.), зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема ЮДВ, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов", - сообщается в заявлении.Ранее представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Васильевская насосная станция в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сам населенный пункт оказался обесточен.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр