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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/dnr-1773767584.html
В ДНР заявили, что вынуждены вести ответный огонь для подавления точек ВСУ
В ДНР заявили, что вынуждены вести ответный огонь для подавления точек ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили, что вынуждены вести ответный огонь для подавления точек ВСУ
Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики вынуждены вести ответный огонь для подавления огневых точек украинских... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:49
2022-02-19T13:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики вынуждены вести ответный огонь для подавления огневых точек украинских силовиков, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Подразделения Народной милиции вынуждены постоянно подавлять огневые точки вооружённых сил Украины, чтобы не допустить гибель мирного населения", - сказал журналистам Басурин.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин
13:49 19.02.2022 (обновлено: 13:56 19.02.2022)
 
В ДНР заявили, что вынуждены вести ответный огонь для подавления точек ВСУ

Басурин: подразделения НМ ДНР вынуждены вести ответный огонь для подавления точек ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики вынуждены вести ответный огонь для подавления огневых точек украинских силовиков, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Подразделения Народной милиции вынуждены постоянно подавлять огневые точки вооружённых сил Украины, чтобы не допустить гибель мирного населения", - сказал журналистам Басурин.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 13:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили об активизации диверсионных групп ВСУ
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРЭдуард Басурин
 
 
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