https://ria.ru/20220219/dnr-1773767584.html

В ДНР заявили, что вынуждены вести ответный огонь для подавления точек ВСУ

В ДНР заявили, что вынуждены вести ответный огонь для подавления точек ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР заявили, что вынуждены вести ответный огонь для подавления точек ВСУ

Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики вынуждены вести ответный огонь для подавления огневых точек украинских... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:49

2022-02-19T13:49

2022-02-19T13:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики вынуждены вести ответный огонь для подавления огневых точек украинских силовиков, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Подразделения Народной милиции вынуждены постоянно подавлять огневые точки вооружённых сил Украины, чтобы не допустить гибель мирного населения", - сказал журналистам Басурин.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин