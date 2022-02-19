https://ria.ru/20220219/diplomatiya-1773703621.html

Байден и Шольц призвали "держать открытым окно" для дипломатии с Россией

Байден и Шольц призвали "держать открытым окно" для дипломатии с Россией - РИА Новости, 19.02.2022

Байден и Шольц призвали "держать открытым окно" для дипломатии с Россией

Лидеры США, ФРГ и других стран призвали держать открытым окно для дипломатии в отношении России, говорится в заявлении пресс-службы правительства Германии по... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T00:53

2022-02-19T00:53

2022-02-19T01:32

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обострение ситуации в днр и лнр

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Лидеры США, ФРГ и других стран призвали держать открытым окно для дипломатии в отношении России, говорится в заявлении пресс-службы правительства Германии по итогам переговоров глав государств и правительств, а также руководителей ряда международных организаций.В переговорах участвовали канцлер ФРГ, президент США, президент Франции, президенты Румынии и Польши, премьер-министры Италии, Великобритании и Канады, а также президент Европейской комиссии, председатель Европейского совета и генеральный секретарь НАТО.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220219/ugroza-1773701787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, нато, в мире, германия, сша