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https://ria.ru/20220219/diplomatiya-1773703621.html
Байден и Шольц призвали "держать открытым окно" для дипломатии с Россией
Байден и Шольц призвали "держать открытым окно" для дипломатии с Россией - РИА Новости, 19.02.2022
Байден и Шольц призвали "держать открытым окно" для дипломатии с Россией
Лидеры США, ФРГ и других стран призвали держать открытым окно для дипломатии в отношении России, говорится в заявлении пресс-службы правительства Германии по... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T00:53
2022-02-19T01:32
россия
нато
в мире
германия
сша
обострение ситуации в днр и лнр
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Лидеры США, ФРГ и других стран призвали держать открытым окно для дипломатии в отношении России, говорится в заявлении пресс-службы правительства Германии по итогам переговоров глав государств и правительств, а также руководителей ряда международных организаций.В переговорах участвовали канцлер ФРГ, президент США, президент Франции, президенты Румынии и Польши, премьер-министры Италии, Великобритании и Канады, а также президент Европейской комиссии, председатель Европейского совета и генеральный секретарь НАТО.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
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россия, нато, в мире, германия, сша
00:53 19.02.2022 (обновлено: 01:32 19.02.2022)
 
Байден и Шольц призвали "держать открытым окно" для дипломатии с Россией

Лидеры США, ФРГ и других стран призвали "держать открытым окно" для дипломатии с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Лидеры США, ФРГ и других стран призвали держать открытым окно для дипломатии в отношении России, говорится в заявлении пресс-службы правительства Германии по итогам переговоров глав государств и правительств, а также руководителей ряда международных организаций.
"Центральная задача сейчас состоит в том, чтобы держать окно открытым для дипломатии, в этом духе хотят оценить и последний ответ России правительству США. Реализация минских соглашений должна продолжаться при поддержке Германии и Франции в нормандском формате", - говорится в заявлении пресс-службы, поступившем в РИА Новости.
В переговорах участвовали канцлер ФРГ, президент США, президент Франции, президенты Румынии и Польши, премьер-министры Италии, Великобритании и Канады, а также президент Европейской комиссии, председатель Европейского совета и генеральный секретарь НАТО.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Военнослужащие НАТО - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
00:15
НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат, сообщили СМИ
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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