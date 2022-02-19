14:57 19.02.2022 (обновлено: 15:44 19.02.2022)
СК возбудил дело после подрыва автомобиля в Донбассе
СК возбудил дело о покушении на убийство начальника управления Народной милиции ДНР
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 18 февраля на территории ДНР, неустановленные лица, желая убить начальника управления Народной милиции ДНР, разместили в его служебном автомобиле взрывное устройство. Они подорвали автомобиль, расположенный на парковке вблизи одного из зданий города.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору ... Соответствующее поручение было дано Председателем СК России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступление не было доведено до конца по независящим от злоумышленников обстоятельствам, так как предполагаемая жертва не была в машине в момент взрыва.
"Следственный комитет России установит причастных к преступлению лиц и примет все меры для реализации принципа неотвратимости наказания для тех, кто причастен к особо тяжкому преступлению", - добавили в сообщении.
Опубликовано: Ольга Фомченкова