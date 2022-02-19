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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/delo-1773778292.html
СК возбудил дело после подрыва автомобиля в Донбассе
СК возбудил дело после подрыва автомобиля в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022
СК возбудил дело после подрыва автомобиля в Донбассе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:57
2022-02-19T15:44
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
донбасс
днр
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 18 февраля на территории ДНР, неустановленные лица, желая убить начальника управления Народной милиции ДНР, разместили в его служебном автомобиле взрывное устройство. Они подорвали автомобиль, расположенный на парковке вблизи одного из зданий города."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору ... Соответствующее поручение было дано Председателем СК России", - говорится в сообщении.Отмечается, что преступление не было доведено до конца по независящим от злоумышленников обстоятельствам, так как предполагаемая жертва не была в машине в момент взрыва."Следственный комитет России установит причастных к преступлению лиц и примет все меры для реализации принципа неотвратимости наказания для тех, кто причастен к особо тяжкому преступлению", - добавили в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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происшествия, донбасс, днр, следственный комитет россии (ск рф)
14:57 19.02.2022 (обновлено: 15:44 19.02.2022)
 
СК возбудил дело после подрыва автомобиля в Донбассе

СК возбудил дело о покушении на убийство начальника управления Народной милиции ДНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 18 февраля на территории ДНР, неустановленные лица, желая убить начальника управления Народной милиции ДНР, разместили в его служебном автомобиле взрывное устройство. Они подорвали автомобиль, расположенный на парковке вблизи одного из зданий города.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору ... Соответствующее поручение было дано Председателем СК России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступление не было доведено до конца по независящим от злоумышленников обстоятельствам, так как предполагаемая жертва не была в машине в момент взрыва.
"Следственный комитет России установит причастных к преступлению лиц и примет все меры для реализации принципа неотвратимости наказания для тех, кто причастен к особо тяжкому преступлению", - добавили в сообщении.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияДонбассДНРСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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