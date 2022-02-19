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СК возбудил дело после подрыва автомобиля в Донбассе

СК возбудил дело после подрыва автомобиля в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022

СК возбудил дело после подрыва автомобиля в Донбассе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:57

2022-02-19T14:57

2022-02-19T15:44

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

донбасс

днр

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 18 февраля на территории ДНР, неустановленные лица, желая убить начальника управления Народной милиции ДНР, разместили в его служебном автомобиле взрывное устройство. Они подорвали автомобиль, расположенный на парковке вблизи одного из зданий города."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору ... Соответствующее поручение было дано Председателем СК России", - говорится в сообщении.Отмечается, что преступление не было доведено до конца по независящим от злоумышленников обстоятельствам, так как предполагаемая жертва не была в машине в момент взрыва."Следственный комитет России установит причастных к преступлению лиц и примет все меры для реализации принципа неотвратимости наказания для тех, кто причастен к особо тяжкому преступлению", - добавили в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донбасс, днр, следственный комитет россии (ск рф)