https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773803222.html

Беженка рассказала, как украинские силовики бомбят Горловку

Беженка рассказала, как украинские силовики бомбят Горловку - РИА Новости, 19.02.2022

Беженка рассказала, как украинские силовики бомбят Горловку

Беженка из Донбасса рассказала РИА Новости, как они с внуком приняли решение эвакуироваться в Ростовскую область из-за обстрелов их населённого пункта со... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:40

2022-02-19T17:40

2022-02-19T18:35

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ХУТОР КРАСНЫЙ ДЕСАНТ/ ХУТОР РОЖОК (Ростовская область), 19 фев - РИА Новости. Беженка из Донбасса рассказала РИА Новости, как они с внуком приняли решение эвакуироваться в Ростовскую область из-за обстрелов их населённого пункта со стороны ВСУ.Елена Евгеньевна с внуком Климом уехали из поселка Пантелеймоновка Горловского района после того, как возле их дома разорвался снаряд. "Бомбят так, товарищи, что просто дома содрогаются, ужас", - вспоминает женщина.По ее словам, как только они увидели обращение главы ДНР Дениса Пушилина с рекомендацией об эвакуации, сомнений не осталось. "Мы не стали ждать никаких автобусов - ноги в руки и тикать. Ехали до границы недолго, два часа. Дома никого не осталось, ключи оставили соседке - следить за квартирой, поливать цветы", - рассказала Елена Евгеньевна.Она рассказала, что до КПП "Успенка" они с внуком добирались самостоятельно - на такси, а теперь поедут к маме - в Воронежскую область в город Россошь."Дочка живет в России, сейчас за нами должна приехать", - добавила женщина.В России они намерены оставаться, пока ситуация в Донбассе не стабилизируется.Житель другого приграничного с ДНР ростовского села - Рожок - рассказал РИА Новости, что в хуторе беженцев жалеют и готовы жить с ними мирно.В Рожке и селе Натальевка организованы пункты временного размещения беженцев из ДНР. По словам хуторянина Анатолия Ляшенко, звуки выстрелов и взрывов доносятся и до его Рожка."Бывало, стреляют редко, слышно, аж стекла трясутся. А с неделю, наверное, очень интенсивно (стреляют). Конечно, людей жалко. У меня там родственники живут. И люди из ДНР приезжают к нам уже 8 лет, работают, заправляются. У нас никакой паники... живем мирно", - рассказал мужчина.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и " 6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, горловка, днр, лнр, донбасс