Беженка рассказала, как украинские силовики бомбят Горловку

ХУТОР КРАСНЫЙ ДЕСАНТ/ ХУТОР РОЖОК (Ростовская область), 19 фев - РИА Новости. Беженка из Донбасса рассказала РИА Новости, как они с внуком приняли решение эвакуироваться в Ростовскую область из-за обстрелов их населённого пункта со стороны ВСУ.Елена Евгеньевна с внуком Климом уехали из поселка Пантелеймоновка Горловского района после того, как возле их дома разорвался снаряд. "Бомбят так, товарищи, что просто дома содрогаются, ужас", - вспоминает женщина.По ее словам, как только они увидели обращение главы ДНР Дениса Пушилина с рекомендацией об эвакуации, сомнений не осталось. "Мы не стали ждать никаких автобусов - ноги в руки и тикать. Ехали до границы недолго, два часа. Дома никого не осталось, ключи оставили соседке - следить за квартирой, поливать цветы", - рассказала Елена Евгеньевна.Она рассказала, что до КПП "Успенка" они с внуком добирались самостоятельно - на такси, а теперь поедут к маме - в Воронежскую область в город Россошь."Дочка живет в России, сейчас за нами должна приехать", - добавила женщина.В России они намерены оставаться, пока ситуация в Донбассе не стабилизируется.Житель другого приграничного с ДНР ростовского села - Рожок - рассказал РИА Новости, что в хуторе беженцев жалеют и готовы жить с ними мирно.В Рожке и селе Натальевка организованы пункты временного размещения беженцев из ДНР. По словам хуторянина Анатолия Ляшенко, звуки выстрелов и взрывов доносятся и до его Рожка."Бывало, стреляют редко, слышно, аж стекла трясутся. А с неделю, наверное, очень интенсивно (стреляют). Конечно, людей жалко. У меня там родственники живут. И люди из ДНР приезжают к нам уже 8 лет, работают, заправляются. У нас никакой паники... живем мирно", - рассказал мужчина.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и " 6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
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ХУТОР КРАСНЫЙ ДЕСАНТ/ ХУТОР РОЖОК (Ростовская область), 19 фев - РИА Новости. Беженка из Донбасса рассказала РИА Новости, как они с внуком приняли решение эвакуироваться в Ростовскую область из-за обстрелов их населённого пункта со стороны ВСУ.
Елена Евгеньевна с внуком Климом уехали из поселка Пантелеймоновка Горловского района после того, как возле их дома разорвался снаряд. "Бомбят так, товарищи, что просто дома содрогаются, ужас", - вспоминает женщина.
По ее словам, как только они увидели обращение главы ДНР Дениса Пушилина с рекомендацией об эвакуации, сомнений не осталось. "Мы не стали ждать никаких автобусов - ноги в руки и тикать. Ехали до границы недолго, два часа. Дома никого не осталось, ключи оставили соседке - следить за квартирой, поливать цветы", - рассказала Елена Евгеньевна.
Она рассказала, что до КПП "Успенка" они с внуком добирались самостоятельно - на такси, а теперь поедут к маме - в Воронежскую область в город Россошь.
"Дочка живет в России, сейчас за нами должна приехать", - добавила женщина.
В России они намерены оставаться, пока ситуация в Донбассе не стабилизируется.
Житель другого приграничного с ДНР ростовского села - Рожок - рассказал РИА Новости, что в хуторе беженцев жалеют и готовы жить с ними мирно.
В Рожке и селе Натальевка организованы пункты временного размещения беженцев из ДНР. По словам хуторянина Анатолия Ляшенко, звуки выстрелов и взрывов доносятся и до его Рожка.
"Бывало, стреляют редко, слышно, аж стекла трясутся. А с неделю, наверное, очень интенсивно (стреляют). Конечно, людей жалко. У меня там родственники живут. И люди из ДНР приезжают к нам уже 8 лет, работают, заправляются. У нас никакой паники... живем мирно", - рассказал мужчина.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и " 6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
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В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
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"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
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В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
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