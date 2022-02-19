https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773792124.html

Беженцы из Донбасса прибыли в центр "Котлостроитель" в Ростовской области

Беженцы из Донбасса прибыли в центр "Котлостроитель" в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022

Беженцы из Донбасса прибыли в центр "Котлостроитель" в Ростовской области

Беженцы из Донбасса прибывают в детский оздоровительный центр "Котлостроитель" в Ростовской области, который выбран одним из пунктов временного размещения,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:29

2022-02-19T16:29

2022-02-19T22:09

обострение ситуации в днр и лнр

общество

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ХУТОР КРАСНЫЙ ДЕСАНТ (Ростовская обл.), 19 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Беженцы из Донбасса прибывают в детский оздоровительный центр "Котлостроитель" в Ростовской области, который выбран одним из пунктов временного размещения, передает корреспондент РИА Новости.Возле территории учреждения несколько десятков автобусов, в очередях на заселения стоят женщины, дети и пожилые граждане. В беседе с корреспондентом РИА Новости они рассказали, что добирались до места всю ночь, очень устали и голодны. Некоторые женщины приехали с грудными детьми на руках. Местная администрация организовала подвоз сухого пайка, куда входят бутерброды и вода.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773766211.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"С вниманием" – беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России Все организационные вопросы с размещением беженцев из Донбасса в Ростовской области решены. Развернутые в регионе пункты временного размещения могут принять около 13 тысяч человек, организована доставка эвакуированных на автобусах с мест пересечения границы до пунктов размещения. 2022-02-19T16:29 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию