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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773792124.html
Беженцы из Донбасса прибыли в центр "Котлостроитель" в Ростовской области
Беженцы из Донбасса прибыли в центр "Котлостроитель" в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022
Беженцы из Донбасса прибыли в центр "Котлостроитель" в Ростовской области
Беженцы из Донбасса прибывают в детский оздоровительный центр "Котлостроитель" в Ростовской области, который выбран одним из пунктов временного размещения,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:29
2022-02-19T22:09
обострение ситуации в днр и лнр
общество
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ХУТОР КРАСНЫЙ ДЕСАНТ (Ростовская обл.), 19 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Беженцы из Донбасса прибывают в детский оздоровительный центр "Котлостроитель" в Ростовской области, который выбран одним из пунктов временного размещения, передает корреспондент РИА Новости.Возле территории учреждения несколько десятков автобусов, в очередях на заселения стоят женщины, дети и пожилые граждане. В беседе с корреспондентом РИА Новости они рассказали, что добирались до места всю ночь, очень устали и голодны. Некоторые женщины приехали с грудными детьми на руках. Местная администрация организовала подвоз сухого пайка, куда входят бутерброды и вода.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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украина
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2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"С вниманием" – беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России
Все организационные вопросы с размещением беженцев из Донбасса в Ростовской области решены. Развернутые в регионе пункты временного размещения могут принять около 13 тысяч человек, организована доставка эвакуированных на автобусах с мест пересечения границы до пунктов размещения.
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РИА Новости
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общество, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию
16:29 19.02.2022 (обновлено: 22:09 19.02.2022)
 
Беженцы из Донбасса прибыли в центр "Котлостроитель" в Ростовской области

Беженцы из Донбасса прибыли в санаторий "Котлостроитель" в Ростовской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР
Беженцы из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Беженцы из ДНР и ЛНР
Читать ria.ru в
ХУТОР КРАСНЫЙ ДЕСАНТ (Ростовская обл.), 19 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Беженцы из Донбасса прибывают в детский оздоровительный центр "Котлостроитель" в Ростовской области, который выбран одним из пунктов временного размещения, передает корреспондент РИА Новости.
Возле территории учреждения несколько десятков автобусов, в очередях на заселения стоят женщины, дети и пожилые граждане. В беседе с корреспондентом РИА Новости они рассказали, что добирались до места всю ночь, очень устали и голодны. Некоторые женщины приехали с грудными детьми на руках. Местная администрация организовала подвоз сухого пайка, куда входят бутерброды и вода.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 13:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Автобусы с беженцами из ДНР прибыли в ростовский лагерь "Спутник"
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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