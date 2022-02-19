https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773792124.html
Беженцы из Донбасса прибыли в центр "Котлостроитель" в Ростовской области
Беженцы из Донбасса прибыли в центр "Котлостроитель" в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022
Беженцы из Донбасса прибыли в центр "Котлостроитель" в Ростовской области
Беженцы из Донбасса прибывают в детский оздоровительный центр "Котлостроитель" в Ростовской области, который выбран одним из пунктов временного размещения,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:29
2022-02-19T16:29
2022-02-19T22:09
обострение ситуации в днр и лнр
общество
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ХУТОР КРАСНЫЙ ДЕСАНТ (Ростовская обл.), 19 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Беженцы из Донбасса прибывают в детский оздоровительный центр "Котлостроитель" в Ростовской области, который выбран одним из пунктов временного размещения, передает корреспондент РИА Новости.Возле территории учреждения несколько десятков автобусов, в очередях на заселения стоят женщины, дети и пожилые граждане. В беседе с корреспондентом РИА Новости они рассказали, что добирались до места всю ночь, очень устали и голодны. Некоторые женщины приехали с грудными детьми на руках. Местная администрация организовала подвоз сухого пайка, куда входят бутерброды и вода.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773766211.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"С вниманием" – беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России
Все организационные вопросы с размещением беженцев из Донбасса в Ростовской области решены. Развернутые в регионе пункты временного размещения могут принять около 13 тысяч человек, организована доставка эвакуированных на автобусах с мест пересечения границы до пунктов размещения.
2022-02-19T16:29
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PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию
16:29 19.02.2022 (обновлено: 22:09 19.02.2022)
Беженцы из Донбасса прибыли в центр "Котлостроитель" в Ростовской области
Беженцы из Донбасса прибыли в санаторий "Котлостроитель" в Ростовской области