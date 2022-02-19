https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773787487.html

В Архангельской области готовы места для приема 300 беженцев из ДНР и ЛНР

В Архангельской области готовы места для приема 300 беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

В Архангельской области готовы места для приема 300 беженцев из ДНР и ЛНР

Власти Архангельской области готовы принять не менее 300 беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, для их размещения уже подготовлены места в столице региона,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:55

2022-02-19T15:55

2022-02-19T15:56

архангельская область

общество

архангельская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донбасс

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 фев – РИА Новости. Власти Архангельской области готовы принять не менее 300 беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, для их размещения уже подготовлены места в столице региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.По словам председателя областного правительства Алексея Алсуфьева, беженцев готовы размещать в учреждениях социальной защиты, пунктах временного пребывания граждан. "Совместно с региональным управлением МЧС мы подготовили список потенциальных пунктов размещения беженцев, – сообщил Алсуфьев.В пятницу губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале заявил о готовности принять в регионе беженцев из Донецкой и Луганской республик. Он написал о том, что в ДНР и ЛНР много русских людей, которые вынуждены в экстренном порядке покинуть свою родину, свои родные дома."Сейчас в первую очередь речь идёт о безопасности мирных граждан. Наш президент заявил о поддержке беженцев из этих республик… Мы в Архангельской области, конечно, тоже готовы оказать всяческую поддержку русским людям, которые оказались в сложной ситуации", - написал Цыбульский.Он добавил, что по всей стране у многих россиян есть родственники и близкие, живущие на Донбассе, поэтому сегодня любой регион может стать местом, где нужно будет принять беженцев. Об эвакуации стариков, женщин и детей 18 февраля объявили руководители Донецкой и Луганской республик. Президент России Владимир Путин распорядился принять и обустроить беженцев и выделить каждому по 10 тысяч рублей.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773734965.html

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, архангельская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс