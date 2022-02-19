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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773786907.html
Курская область готова принять до 1500 беженцев из ДНР и ЛНР
Курская область готова принять до 1500 беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
Курская область готова принять до 1500 беженцев из ДНР и ЛНР
Курская область готова принять до 1500 эвакуированных жителей ДНР и ЛНР и предоставить им все необходимое для комфортного размещения, сообщила администрация... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:49
2022-02-19T15:49
обострение ситуации в днр и лнр
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
курская область
донбасс
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РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Курская область готова принять до 1500 эвакуированных жителей ДНР и ЛНР и предоставить им все необходимое для комфортного размещения, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале."Курская область готова принять до 1500 беженцев из ДНР и ЛНР и предоставить все, что необходимо для их комфортного и безопасного размещения в оздоровительных лагерях и санаторных учреждениях. Этот вопрос находится на особом контроле губернатора и администрации региона и будет корректироваться по мере развития ситуации", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, курская область, донбасс
15:49 19.02.2022
 
Курская область готова принять до 1500 беженцев из ДНР и ЛНР

Курские власти заявили о готовности принять до 1500 эвакуированных беженцев из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей БатуринЭвакуация беженцев с территории ДНР
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Эвакуация беженцев с территории ДНР
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Курская область готова принять до 1500 эвакуированных жителей ДНР и ЛНР и предоставить им все необходимое для комфортного размещения, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале.
"Курская область готова принять до 1500 беженцев из ДНР и ЛНР и предоставить все, что необходимо для их комфортного и безопасного размещения в оздоровительных лагерях и санаторных учреждениях. Этот вопрос находится на особом контроле губернатора и администрации региона и будет корректироваться по мере развития ситуации", - говорится в сообщении.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюКурская областьДонбасс
 
 
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