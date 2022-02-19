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Курская область готова принять до 1500 беженцев из ДНР и ЛНР

Курская область готова принять до 1500 беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

Курская область готова принять до 1500 беженцев из ДНР и ЛНР

Курская область готова принять до 1500 эвакуированных жителей ДНР и ЛНР и предоставить им все необходимое для комфортного размещения, сообщила администрация... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:49

2022-02-19T15:49

2022-02-19T15:49

обострение ситуации в днр и лнр

общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

курская область

донбасс

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РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Курская область готова принять до 1500 эвакуированных жителей ДНР и ЛНР и предоставить им все необходимое для комфортного размещения, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале."Курская область готова принять до 1500 беженцев из ДНР и ЛНР и предоставить все, что необходимо для их комфортного и безопасного размещения в оздоровительных лагерях и санаторных учреждениях. Этот вопрос находится на особом контроле губернатора и администрации региона и будет корректироваться по мере развития ситуации", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, курская область, донбасс