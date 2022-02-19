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Чувашия готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

Чувашия готова принять беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

Чувашия готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

Глава Чувашии Олег Николаев заявил о готовности региона принять жителей ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба руководителя республики. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:39

2022-02-19T15:39

2022-02-19T15:39

обострение ситуации в днр и лнр

общество

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

донецкая народная республика

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донбасс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил о готовности региона принять жителей ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба руководителя республики."Жители Донбасса вынуждены эвакуироваться на территорию Российской Федерации в силу обострения ситуации и появившейся угрозы жизни и здоровью, прежде всего, детям, женщинам и пожилым людям. Чувашия готова принять и оказать всю необходимую поддержку вынужденным беженцам – нашим согражданам, нашему братскому народу", - цитирует пресс-служба слова Николаева.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс