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Чувашия готова принять беженцев из ДНР и ЛНР
Чувашия готова принять беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
Чувашия готова принять беженцев из ДНР и ЛНР
Глава Чувашии Олег Николаев заявил о готовности региона принять жителей ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба руководителя республики. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:39
2022-02-19T15:39
2022-02-19T15:39
обострение ситуации в днр и лнр
общество
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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донбасс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил о готовности региона принять жителей ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба руководителя республики."Жители Донбасса вынуждены эвакуироваться на территорию Российской Федерации в силу обострения ситуации и появившейся угрозы жизни и здоровью, прежде всего, детям, женщинам и пожилым людям. Чувашия готова принять и оказать всю необходимую поддержку вынужденным беженцам – нашим согражданам, нашему братскому народу", - цитирует пресс-служба слова Николаева.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс
Чувашия готова принять беженцев из ДНР и ЛНР
Глава Чувашии Николаев заявил о готовности республики принять беженцев из ДНР и ЛНР