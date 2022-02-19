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Брянская область готовится к приему беженцев из ДНР и ЛНР
Брянская область готовится к приему беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
Брянская область готовится к приему беженцев из ДНР и ЛНР
В Брянской области готовят пункты временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР на 500 мест, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:00
2022-02-19T14:00
2022-02-19T14:07
обострение ситуации в днр и лнр
общество
брянская область
донбасс
лнр
днр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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БРЯНСК, 19 фев - РИА Новости. В Брянской области готовят пункты временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР на 500 мест, сообщает правительство региона."В правительстве Брянской области разработаны меры по готовности к приему и размещению беженцев из ДНР и ЛНР. Для этих целей на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев будут подготовлены пункты временного размещения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время идет подготовка учреждений на 500 мест. В местах размещения будет организовано питание и медицинское обслуживание.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, брянская область, донбасс, лнр, днр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
14:00 19.02.2022 (обновлено: 14:07 19.02.2022)
Брянская область готовится к приему беженцев из ДНР и ЛНР
Брянская область готовит 500 мест для приема беженцев из ДНР и ЛНР