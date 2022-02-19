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Брянская область готовится к приему беженцев из ДНР и ЛНР

Брянская область готовится к приему беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

Брянская область готовится к приему беженцев из ДНР и ЛНР

В Брянской области готовят пункты временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР на 500 мест, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:00

2022-02-19T14:00

2022-02-19T14:07

обострение ситуации в днр и лнр

общество

брянская область

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днр

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БРЯНСК, 19 фев - РИА Новости. В Брянской области готовят пункты временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР на 500 мест, сообщает правительство региона."В правительстве Брянской области разработаны меры по готовности к приему и размещению беженцев из ДНР и ЛНР. Для этих целей на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев будут подготовлены пункты временного размещения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время идет подготовка учреждений на 500 мест. В местах размещения будет организовано питание и медицинское обслуживание.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, брянская область, донбасс, лнр, днр, эвакуация жителей днр и лнр в россию