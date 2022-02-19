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Мордовия готова принять 500 беженцев из ДНР и ЛНР
Мордовия готова принять 500 беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
Мордовия готова принять 500 беженцев из ДНР и ЛНР
Глава Мордовии Артём Здунов поручил региональному правительству подготовиться к приему на территории республики лиц, вынужденно покинувших территорию Донецкой и РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:53
2022-02-19T13:53
2022-02-19T13:53
обострение ситуации в днр и лнр
общество
республика мордовия
донецкая народная республика
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донбасс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов поручил региональному правительству подготовиться к приему на территории республики лиц, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик, в количестве 500 человек, сообщает пресс-служба правительства республики.Информация об этом решении направлена в МЧС России."Людям будет оказана необходимая помощь, созданы условия для проживания, питания, медобслуживания", - сообщили в правительстве региона.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика мордовия, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс
Мордовия готова принять 500 беженцев из ДНР и ЛНР
Глава Мордовии Здунов поручил правительству подготовиться к приему беженцев из ДНР и ЛНР