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Мордовия готова принять 500 беженцев из ДНР и ЛНР

Мордовия готова принять 500 беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

Мордовия готова принять 500 беженцев из ДНР и ЛНР

Глава Мордовии Артём Здунов поручил региональному правительству подготовиться к приему на территории республики лиц, вынужденно покинувших территорию Донецкой и РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:53

2022-02-19T13:53

2022-02-19T13:53

обострение ситуации в днр и лнр

общество

республика мордовия

донецкая народная республика

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донбасс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов поручил региональному правительству подготовиться к приему на территории республики лиц, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик, в количестве 500 человек, сообщает пресс-служба правительства республики.Информация об этом решении направлена в МЧС России."Людям будет оказана необходимая помощь, созданы условия для проживания, питания, медобслуживания", - сообщили в правительстве региона.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика мордовия, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс