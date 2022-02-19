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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773768130.html
Мордовия готова принять 500 беженцев из ДНР и ЛНР
Мордовия готова принять 500 беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
Мордовия готова принять 500 беженцев из ДНР и ЛНР
Глава Мордовии Артём Здунов поручил региональному правительству подготовиться к приему на территории республики лиц, вынужденно покинувших территорию Донецкой и РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:53
2022-02-19T13:53
обострение ситуации в днр и лнр
общество
республика мордовия
донецкая народная республика
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донбасс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов поручил региональному правительству подготовиться к приему на территории республики лиц, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик, в количестве 500 человек, сообщает пресс-служба правительства республики.Информация об этом решении направлена в МЧС России."Людям будет оказана необходимая помощь, созданы условия для проживания, питания, медобслуживания", - сообщили в правительстве региона.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
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Ольга Фомченкова
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общество, республика мордовия, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс
13:53 19.02.2022
 
Мордовия готова принять 500 беженцев из ДНР и ЛНР

Глава Мордовии Здунов поручил правительству подготовиться к приему беженцев из ДНР и ЛНР

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов поручил региональному правительству подготовиться к приему на территории республики лиц, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик, в количестве 500 человек, сообщает пресс-служба правительства республики.
Информация об этом решении направлена в МЧС России.
"Людям будет оказана необходимая помощь, созданы условия для проживания, питания, медобслуживания", - сообщили в правительстве региона.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРеспублика МордовияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонбасс
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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