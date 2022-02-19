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Чуприян прилетел на пограничный КПП "Успенка" в Ростовской области
Чуприян прилетел на пограничный КПП "Успенка" в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022
Чуприян прилетел на пограничный КПП "Успенка" в Ростовской области
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян прилетел на вертолете на приграничный КПП "Успенка" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:48
2022-02-19T13:48
2022-02-19T13:48
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донбасс
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АВИЛО-УСПЕНКА (Ростовская область), 19 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян прилетел на вертолете на приграничный КПП "Успенка" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.Врио министра проследовал в сторону контрольно-пропускного пункта и палаток МЧС, которые развернуты для беженцев из Донбасса.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Ночью врио главы МЧС РФ прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс, ростовская область
Чуприян прилетел на пограничный КПП "Успенка" в Ростовской области
Врио главы МЧС Чуприян прилетел на вертолете на КПП "Успенка" в Ростовской области