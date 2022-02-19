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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773767433.html
Чуприян прилетел на пограничный КПП "Успенка" в Ростовской области
Чуприян прилетел на пограничный КПП "Успенка" в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022
Чуприян прилетел на пограничный КПП "Успенка" в Ростовской области
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян прилетел на вертолете на приграничный КПП "Успенка" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:48
2022-02-19T13:48
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донбасс
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АВИЛО-УСПЕНКА (Ростовская область), 19 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян прилетел на вертолете на приграничный КПП "Успенка" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.Врио министра проследовал в сторону контрольно-пропускного пункта и палаток МЧС, которые развернуты для беженцев из Донбасса.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Ночью врио главы МЧС РФ прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс, ростовская область
13:48 19.02.2022
 
Чуприян прилетел на пограничный КПП "Успенка" в Ростовской области

Врио главы МЧС Чуприян прилетел на вертолете на КПП "Успенка" в Ростовской области

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГраждане ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Граждане ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Граждане ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Читать ria.ru в
АВИЛО-УСПЕНКА (Ростовская область), 19 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян прилетел на вертолете на приграничный КПП "Успенка" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.
Врио министра проследовал в сторону контрольно-пропускного пункта и палаток МЧС, которые развернуты для беженцев из Донбасса.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Ночью врио главы МЧС РФ прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонбассРостовская область
 
 
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