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Чуприян прилетел на пограничный КПП "Успенка" в Ростовской области

Чуприян прилетел на пограничный КПП "Успенка" в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022

Чуприян прилетел на пограничный КПП "Успенка" в Ростовской области

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян прилетел на вертолете на приграничный КПП "Успенка" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:48

2022-02-19T13:48

2022-02-19T13:48

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донбасс

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АВИЛО-УСПЕНКА (Ростовская область), 19 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян прилетел на вертолете на приграничный КПП "Успенка" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.Врио министра проследовал в сторону контрольно-пропускного пункта и палаток МЧС, которые развернуты для беженцев из Донбасса.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Ночью врио главы МЧС РФ прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс, ростовская область