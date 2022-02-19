https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773766211.html

Автобусы с беженцами из ДНР прибыли в ростовский лагерь "Спутник"

Автобусы с беженцами из ДНР прибыли в ростовский лагерь "Спутник" - РИА Новости, 19.02.2022

Автобусы с беженцами из ДНР прибыли в ростовский лагерь "Спутник"

Три автобуса с беженцами из самопровозглашенной ДНР прибыли в пункт временного размещения в селе Натальевка Ростовской области, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:41

2022-02-19T13:41

2022-02-19T13:41

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

углегорск

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ростовская область

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СЕЛО НАТАЛЬЕВКА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 19 фев - РИА Новости. Три автобуса с беженцами из самопровозглашенной ДНР прибыли в пункт временного размещения в селе Натальевка Ростовской области, сообщает корреспондент РИА Новости.Лагерь "Спутник" находится в селе Натальевка на берегу Таганрогского залива, он начал принимать беженцев с вечера пятницы. Днём в субботу сюда прибыло три автобуса с беженцами из ДНР. Среди них в основном дети и пожилые люди."Мы приехали из Углегорска. Дорога сложная. Сутки почти добирались", - пожаловалась пожилая женщина с ходунками. "Решили эвакуироваться, потому что стало страшно за детей. Очень надеюсь, что это всего лишь на пару дней", - сказала РИА Новости женщина с двумя детьми.Автобусы высадили людей и уехали, беженцы с документами прошли на территорию лагеря. Но к воротам "Спутника" продолжают приезжать ещё автомобили."Мы из Донецка. Сели в машину и поехали, как только объявили эвакуацию. Помним, как это было в прошлый раз, страшно", - сказал житель ДНР по имени Александр.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773734965.html

донецкая народная республика

углегорск

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, углегорск, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область