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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773766211.html
Автобусы с беженцами из ДНР прибыли в ростовский лагерь "Спутник"
Автобусы с беженцами из ДНР прибыли в ростовский лагерь "Спутник" - РИА Новости, 19.02.2022
Автобусы с беженцами из ДНР прибыли в ростовский лагерь "Спутник"
Три автобуса с беженцами из самопровозглашенной ДНР прибыли в пункт временного размещения в селе Натальевка Ростовской области, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:41
2022-02-19T13:41
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
углегорск
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
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СЕЛО НАТАЛЬЕВКА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 19 фев - РИА Новости. Три автобуса с беженцами из самопровозглашенной ДНР прибыли в пункт временного размещения в селе Натальевка Ростовской области, сообщает корреспондент РИА Новости.Лагерь "Спутник" находится в селе Натальевка на берегу Таганрогского залива, он начал принимать беженцев с вечера пятницы. Днём в субботу сюда прибыло три автобуса с беженцами из ДНР. Среди них в основном дети и пожилые люди."Мы приехали из Углегорска. Дорога сложная. Сутки почти добирались", - пожаловалась пожилая женщина с ходунками. "Решили эвакуироваться, потому что стало страшно за детей. Очень надеюсь, что это всего лишь на пару дней", - сказала РИА Новости женщина с двумя детьми.Автобусы высадили людей и уехали, беженцы с документами прошли на территорию лагеря. Но к воротам "Спутника" продолжают приезжать ещё автомобили."Мы из Донецка. Сели в машину и поехали, как только объявили эвакуацию. Помним, как это было в прошлый раз, страшно", - сказал житель ДНР по имени Александр.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
углегорск
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Ольга Фомченкова
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общество, донецкая народная республика, углегорск, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область
13:41 19.02.2022
 
Автобусы с беженцами из ДНР прибыли в ростовский лагерь "Спутник"

Три автобуса с беженцами из ДНР прибыли в лагерь "Спутник" в Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СЕЛО НАТАЛЬЕВКА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 19 фев - РИА Новости. Три автобуса с беженцами из самопровозглашенной ДНР прибыли в пункт временного размещения в селе Натальевка Ростовской области, сообщает корреспондент РИА Новости.
Лагерь "Спутник" находится в селе Натальевка на берегу Таганрогского залива, он начал принимать беженцев с вечера пятницы. Днём в субботу сюда прибыло три автобуса с беженцами из ДНР. Среди них в основном дети и пожилые люди.
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 10:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы из ДНР рассказали, почему уехали в Россию
"Мы приехали из Углегорска. Дорога сложная. Сутки почти добирались", - пожаловалась пожилая женщина с ходунками. "Решили эвакуироваться, потому что стало страшно за детей. Очень надеюсь, что это всего лишь на пару дней", - сказала РИА Новости женщина с двумя детьми.
Автобусы высадили людей и уехали, беженцы с документами прошли на территорию лагеря. Но к воротам "Спутника" продолжают приезжать ещё автомобили.
"Мы из Донецка. Сели в машину и поехали, как только объявили эвакуацию. Помним, как это было в прошлый раз, страшно", - сказал житель ДНР по имени Александр.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонецкая Народная РеспубликаУглегорскЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРостовская область
 
 
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