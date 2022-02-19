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Белгородская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР
Белгородская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Белгородская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР
Белгородская область в случае необходимости решит вопросы с принятием эвакуированных граждан ДНР и ДНР, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:24
2022-02-19T13:24
2022-02-19T13:37
обострение ситуации в днр и лнр
общество
белгородская область
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донбасс
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днр
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РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Белгородская область в случае необходимости решит вопросы с принятием эвакуированных граждан ДНР и ДНР, сообщила пресс-служба правительства региона."Переживаем и внимательно следим за тем, что происходит в ЛНР и ДНР, а также на территории Ростовской области. Белгородская область находится в приграничной зоне, ситуация в области стабильная. В случае необходимости все вопросы с принятием беженцев из ЛНР и ДНР будут решены - Белгородская область всегда протянет руку помощи и поддержит", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс, лнр, днр
13:24 19.02.2022 (обновлено: 13:37 19.02.2022)
Белгородская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР
Белгородская область в случае необходимости готова принять беженцев из ЛНР и ДНР