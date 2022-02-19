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Ярославская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

Ярославская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

Ярославская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

Ярославская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР, прежде всего, семьи с детьми, заявил врио губернатора Михаил Евраев. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:57

2022-02-19T12:57

2022-02-19T12:57

обострение ситуации в днр и лнр

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

луганская народная республика

донецкая народная республика

михаил евраев

ярославская область

донбасс

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Ярославская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР, прежде всего, семьи с детьми, заявил врио губернатора Михаил Евраев.Евраев написал в своем Instagram, что Ярославская область окажет гуманитарную помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, правительство региона будет делать это совместно с Фондом милосердия и здоровья. Он пригласил поучаствовать всех, кто может оказать помощь в этой ситуации."Кроме того, мы готовы принять в регионе эвакуированных жителей, прежде всего, семьи с детьми. Развернём пункты временного размещения в наших круглогодичных лагерях и общежитиях учебных организаций", - заявил врио губернатора.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

луганская народная республика

донецкая народная республика

ярославская область

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил евраев, ярославская область, донбасс