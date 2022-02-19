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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773751251.html
Беженцев из Донбасса готовы принять 26 российских регионов
Беженцев из Донбасса готовы принять 26 российских регионов - РИА Новости, 19.02.2022
Беженцев из Донбасса готовы принять 26 российских регионов
Двадцать шесть регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:10
2022-02-19T12:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
россия
александр чуприян
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Двадцать шесть регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян."Двадцать шесть регионов прислали списки, что они готовы принять (беженцев из ЛНР и ДНР)", - сказал он. РЖД также готовы предоставить составы для передислоцирования беженцев в другие субъекты РФ. Сейчас эта логистика прорабатывается, добавил он.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, россия, александр чуприян
12:10 19.02.2022 (обновлено: 12:18 19.02.2022)
 
Беженцев из Донбасса готовы принять 26 российских регионов

Врио главы МЧС Чуприян: 26 российских регионов готовы принять беженцев из Донбасса

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Двадцать шесть регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.
"Двадцать шесть регионов прислали списки, что они готовы принять (беженцев из ЛНР и ДНР)", - сказал он. РЖД также готовы предоставить составы для передислоцирования беженцев в другие субъекты РФ. Сейчас эта логистика прорабатывается, добавил он.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРоссияАлександр Чуприян
 
 
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