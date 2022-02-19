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Беженцев из Донбасса готовы принять 26 российских регионов

Беженцев из Донбасса готовы принять 26 российских регионов - РИА Новости, 19.02.2022

Беженцев из Донбасса готовы принять 26 российских регионов

Двадцать шесть регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:10

2022-02-19T12:10

2022-02-19T12:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

россия

александр чуприян

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Двадцать шесть регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян."Двадцать шесть регионов прислали списки, что они готовы принять (беженцев из ЛНР и ДНР)", - сказал он. РЖД также готовы предоставить составы для передислоцирования беженцев в другие субъекты РФ. Сейчас эта логистика прорабатывается, добавил он.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, россия, александр чуприян