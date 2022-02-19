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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773742339.html
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в Ростовской области
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в Ростовской области
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом из-за эвакуации беженцев из Донбасса в Ростовской области пока не изменилась, но уровень заболеваемости высокий,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:19
2022-02-19T11:44
обострение ситуации в днр и лнр
здоровье - общество
ростовская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
анна попова
донбасс
донецкая народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом из-за эвакуации беженцев из Донбасса в Ростовской области пока не изменилась, но уровень заболеваемости высокий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.Около 2,3 млн тест-систем на COVID-19 в ближайшее время поставят в Ростовскую область, заявила глава Роспотребнадзора, отметив что тестирование будет проводиться в пунктах размещения.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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здоровье - общество, ростовская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анна попова, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:19 19.02.2022 (обновлено: 11:44 19.02.2022)
 
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в Ростовской области

Попова: ситуация с COVID-19 в Ростовской области из-за беженцев пока не изменилась

© REUTERS / Alexander ErmochenkoАвтобусы для эвакуации местных жителей в Донецке
Автобусы для эвакуации местных жителей в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Автобусы для эвакуации местных жителей в Донецке
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом из-за эвакуации беженцев из Донбасса в Ростовской области пока не изменилась, но уровень заболеваемости высокий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.
"На сегодняшний день ситуация в Ростовской области не изменилась, но хочу отметить, что уровень заболеваемости ковидом ... пока в Ростовской области достаточно высокий, как и в соседних областях", - сказала Попова на совещании с Чуприяном.
Около 2,3 млн тест-систем на COVID-19 в ближайшее время поставят в Ростовскую область, заявила глава Роспотребнадзора, отметив что тестирование будет проводиться в пунктах размещения.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЗдоровье - ОбществоРостовская областьКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнна ПоповаДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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