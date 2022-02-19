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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773734965.html
Беженцы из ДНР рассказали, почему уехали в Россию
Беженцы из ДНР рассказали, почему уехали в Россию - РИА Новости, 19.02.2022
Беженцы из ДНР рассказали, почему уехали в Россию
Беженцы из Тельмановского района самопровозглашенной ДНР рассказали РИА Новости, что раньше их дома попадали под обстрел, поэтому при новой угрозе решили... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:26
2022-02-19T12:00
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростовская область
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ХУТОР РОЖОК (Ростовская область), 19 фев - РИА Новости. Беженцы из Тельмановского района самопровозглашенной ДНР рассказали РИА Новости, что раньше их дома попадали под обстрел, поэтому при новой угрозе решили эвакуироваться в Россию.Беженцев из села Тельмановского района ДНР разместили в санатории "Звезда" в хуторе Рожок Ростовской области. Женщины рассказали агентству, что прибыли с детьми около 11 вечера в пятницу."Мы не первый раз под обстрелами. У нас попадало и в огороды, осколки во дворе собирали - страшно. У меня двое маленьких детей, дочке 13 лет - у нее волосы седые от этих выстрелов. Бомбежки, свист над головой, бежишь в подвал и не понимаешь, успеешь или нет", - говорит женщина по имени Галина."А в 19-м году у нас школу разбомбило, около 50 снарядов было... Вчера с утра началось, где-то рядом, было слышно (взрывы - ред.), вибрации по дому. Предложили эвакуироваться - и поехали ради детей", - добавила ее односельчанка Наталья.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773734128.html
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию
10:26 19.02.2022 (обновлено: 12:00 19.02.2022)
 
Беженцы из ДНР рассказали, почему уехали в Россию

Беженцы из ДНР Наталья и Галина: уехали в Россию ради детей из-за угрозы новых обстрелов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
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ХУТОР РОЖОК (Ростовская область), 19 фев - РИА Новости. Беженцы из Тельмановского района самопровозглашенной ДНР рассказали РИА Новости, что раньше их дома попадали под обстрел, поэтому при новой угрозе решили эвакуироваться в Россию.
Беженцев из села Тельмановского района ДНР разместили в санатории "Звезда" в хуторе Рожок Ростовской области. Женщины рассказали агентству, что прибыли с детьми около 11 вечера в пятницу.
"Мы не первый раз под обстрелами. У нас попадало и в огороды, осколки во дворе собирали - страшно. У меня двое маленьких детей, дочке 13 лет - у нее волосы седые от этих выстрелов. Бомбежки, свист над головой, бежишь в подвал и не понимаешь, успеешь или нет", - говорит женщина по имени Галина.
"А в 19-м году у нас школу разбомбило, около 50 снарядов было... Вчера с утра началось, где-то рядом, было слышно (взрывы - ред.), вибрации по дому. Предложили эвакуироваться - и поехали ради детей", - добавила ее односельчанка Наталья.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
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С вниманием – беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 10:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженка из ДНР рассказала о первой ночи в России
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРостовская областьДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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