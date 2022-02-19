https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773734965.html

Беженцы из ДНР рассказали, почему уехали в Россию

Беженцы из ДНР рассказали, почему уехали в Россию - РИА Новости, 19.02.2022

Беженцы из ДНР рассказали, почему уехали в Россию

Беженцы из Тельмановского района самопровозглашенной ДНР рассказали РИА Новости, что раньше их дома попадали под обстрел, поэтому при новой угрозе решили... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:26

2022-02-19T10:26

2022-02-19T12:00

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ХУТОР РОЖОК (Ростовская область), 19 фев - РИА Новости. Беженцы из Тельмановского района самопровозглашенной ДНР рассказали РИА Новости, что раньше их дома попадали под обстрел, поэтому при новой угрозе решили эвакуироваться в Россию.Беженцев из села Тельмановского района ДНР разместили в санатории "Звезда" в хуторе Рожок Ростовской области. Женщины рассказали агентству, что прибыли с детьми около 11 вечера в пятницу."Мы не первый раз под обстрелами. У нас попадало и в огороды, осколки во дворе собирали - страшно. У меня двое маленьких детей, дочке 13 лет - у нее волосы седые от этих выстрелов. Бомбежки, свист над головой, бежишь в подвал и не понимаешь, успеешь или нет", - говорит женщина по имени Галина."А в 19-м году у нас школу разбомбило, около 50 снарядов было... Вчера с утра началось, где-то рядом, было слышно (взрывы - ред.), вибрации по дому. Предложили эвакуироваться - и поехали ради детей", - добавила ее односельчанка Наталья.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773734128.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию