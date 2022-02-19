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Беженка из ДНР рассказала о первой ночи в России

Беженка из ДНР рассказала о первой ночи в России - РИА Новости, 19.02.2022

Беженка из ДНР рассказала о первой ночи в России

Жительница из села в самопровозглашенной ДНР рассказала РИА Новости, что долго не могла уснуть из-за переживаний после эвакуации в санаторий Ростовской области. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:23

2022-02-19T10:23

2022-02-19T16:39

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ХУТОР РОЖОК (Ростовская область), 19 фев - РИА Новости. Жительница из села в самопровозглашенной ДНР рассказала РИА Новости, что долго не могла уснуть из-за переживаний после эвакуации в санаторий Ростовской области.Сельчанка Светлана приехала со своими земляками в санаторий "Звезда " в Ростовской области на берегу Таганрогского залива. По ее словам, автобусов приехало сразу много, людей тоже, большинство из них дети, а встретили их в санатории хорошо и дружелюбно, ко всем относились с вниманием. Дома, по словам женщины, у нее остались двое взрослых сыновей, муж и большое хозяйство. Она надеется вернуться назад через пару дней.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

донбасс

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"С вниманием" – беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России Все организационные вопросы с размещением беженцев из Донбасса в Ростовской области решены. Развернутые в регионе пункты временного размещения могут принять около 13 тысяч человек, организована доставка эвакуированных на автобусах с мест пересечения границы до пунктов размещения. 2022-02-19T10:23 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию