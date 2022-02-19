https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773702995.html

ОНФ формирует волонтерский штаб для помощи беженцам Донбасса

ОНФ формирует волонтерский штаб для помощи беженцам Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

ОНФ формирует волонтерский штаб для помощи беженцам Донбасса

Общероссийский народный фронт формирует волонтерский штаб для помощи беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T00:43

2022-02-19T00:43

2022-02-19T00:43

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Общероссийский народный фронт формирует волонтерский штаб для помощи беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в пресс-службе ОНФ.Так, волонтеры Народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, "Молодежки ОНФ", Красного креста и других добровольческих объединений совместно с профильными службами будут осуществлять сбор, сортировку и адресное распределение гуманитарной помощи прибывшим, обеспечивать функционирование пунктов временного размещения, оказывать социальную помощь прибывающим жителям ДНР и ЛНР, пояснили в ОНФ."Сейчас в экстренном порядке разворачивается штаб помощи для того, чтобы поддержать прибывших жителей ДНР и ЛНР, обеспечить их предметами первой необходимости, продуктами, оказать психологическую помощь. Конечно, первыми их будут встречать спасатели и местные власти, но мы должны быстро скоординировать общественную поддержку в Ростове, а если понадобится, то и по всей стране", - сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба."Мы не можем остаться в стороне в такой ситуации. Важно, чтобы общественная поддержка была более эффективна, грамотно ее скоординировать. У добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей большой опыт такой работы. Мы готовы к разносторонним задачам. Наши ребята прошли специальную подготовку, и в случае необходимости знают, как оказать, в том числе, первую помощь, пострадавшим и имеют большой опыт в организации и обеспечении деятельности пунктов временного размещения. Помощь добровольцев, безусловно, очень важна", - отметил член Общественной палаты РФ Евгений Козеев.Председатель Российского красного креста Павел Савчук добавил, что организация в координации окажет гуманитарную помощь и готова оказать психолого-социальную поддержку вынужденным переселенцам.

https://ria.ru/20220219/obstrel-1773702606.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общероссийский народный фронт