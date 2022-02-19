ОНФ формирует волонтерский штаб для помощи беженцам Донбасса
ОНФ формирует волонтерский штаб для помощи беженцам из ДНР и ЛНР
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Общероссийский народный фронт формирует волонтерский штаб для помощи беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в пресс-службе ОНФ.
"Круглосуточный оперативный волонтерский штаб будет координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев с Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки", - говорится в сообщении.
Так, волонтеры Народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, "Молодежки ОНФ", Красного креста и других добровольческих объединений совместно с профильными службами будут осуществлять сбор, сортировку и адресное распределение гуманитарной помощи прибывшим, обеспечивать функционирование пунктов временного размещения, оказывать социальную помощь прибывающим жителям ДНР и ЛНР, пояснили в ОНФ.
"Сейчас в экстренном порядке разворачивается штаб помощи для того, чтобы поддержать прибывших жителей ДНР и ЛНР, обеспечить их предметами первой необходимости, продуктами, оказать психологическую помощь. Конечно, первыми их будут встречать спасатели и местные власти, но мы должны быстро скоординировать общественную поддержку в Ростове, а если понадобится, то и по всей стране", - сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.
"Мы не можем остаться в стороне в такой ситуации. Важно, чтобы общественная поддержка была более эффективна, грамотно ее скоординировать. У добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей большой опыт такой работы. Мы готовы к разносторонним задачам. Наши ребята прошли специальную подготовку, и в случае необходимости знают, как оказать, в том числе, первую помощь, пострадавшим и имеют большой опыт в организации и обеспечении деятельности пунктов временного размещения. Помощь добровольцев, безусловно, очень важна", - отметил член Общественной палаты РФ Евгений Козеев.
Председатель Российского красного креста Павел Савчук добавил, что организация в координации окажет гуманитарную помощь и готова оказать психолого-социальную поддержку вынужденным переселенцам.
Опубликовано: Максим Горбачев