https://ria.ru/20220218/zhirinovskiy-1773673247.html

Источник рассказал о состоянии Жириновского

Источник рассказал о состоянии Жириновского - РИА Новости, 18.02.2022

Источник рассказал о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает находиться в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:05

2022-02-18T20:05

2022-02-18T20:06

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает находиться в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Он остается под наблюдением врачей в лечебном учреждении", - сказал собеседник агентства.Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии заявили РИА Новости, что Жириновский восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.

https://ria.ru/20220218/zhirinovskiy-1773540294.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, коронавирус covid-19, владимир жириновский, коронавирус в россии, коронавирусы, лдпр, общество