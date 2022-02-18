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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220218/zhirinovskiy-1773673247.html
Источник рассказал о состоянии Жириновского
Источник рассказал о состоянии Жириновского - РИА Новости, 18.02.2022
Источник рассказал о состоянии Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает находиться в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:05
2022-02-18T20:06
распространение коронавируса
госдума рф
коронавирус covid-19
владимир жириновский
коронавирус в россии
коронавирусы
лдпр
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает находиться в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Он остается под наблюдением врачей в лечебном учреждении", - сказал собеседник агентства.Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии заявили РИА Новости, что Жириновский восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.
https://ria.ru/20220218/zhirinovskiy-1773540294.html
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Наталья Макарова
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госдума рф, коронавирус covid-19, владимир жириновский, коронавирус в россии, коронавирусы, лдпр, общество
20:05 18.02.2022 (обновлено: 20:06 18.02.2022)
 
Источник рассказал о состоянии Жириновского

Жириновский продолжает находиться в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает находиться в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Он остается под наблюдением врачей в лечебном учреждении", - сказал собеседник агентства.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 12:56Распространение коронавируса
В ЛДПР анонсировали заявления от Жириновского во вторник
Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии заявили РИА Новости, что Жириновский восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Распространение коронавирусаГосдума РФКоронавирус COVID-19Владимир ЖириновскийКоронавирус в РоссииКоронавирусыЛДПРОбщество
 
 
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