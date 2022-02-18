https://ria.ru/20220218/zhirinovskiy-1773673247.html
Источник рассказал о состоянии Жириновского
Источник рассказал о состоянии Жириновского - РИА Новости, 18.02.2022
Источник рассказал о состоянии Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает находиться в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:05
2022-02-18T20:05
2022-02-18T20:06
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лдпр
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает находиться в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Он остается под наблюдением врачей в лечебном учреждении", - сказал собеседник агентства.Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии заявили РИА Новости, что Жириновский восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.
https://ria.ru/20220218/zhirinovskiy-1773540294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, коронавирус covid-19, владимир жириновский, коронавирус в россии, коронавирусы, лдпр, общество
20:05 18.02.2022 (обновлено: 20:06 18.02.2022)
Источник рассказал о состоянии Жириновского
Жириновский продолжает находиться в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом