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В Башкирии проверят сообщения о выдаче сиротам непригодного жилья
В Башкирии проверят сообщения о выдаче сиротам непригодного жилья - РИА Новости, 18.02.2022
В Башкирии проверят сообщения о выдаче сиротам непригодного жилья
Следователи Башкирии проверяют сообщение в СМИ о предоставлении детям-сиротам 11 квартир с плохой теплоизоляцией и строительными дефектами, сообщили в СУСК РФ... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:57
2022-02-18T10:57
2022-02-18T10:57
происшествия
белебеевский район
россия
белебей
жилье
республика башкортостан
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УФА, 18 фев – РИА Новости. Следователи Башкирии проверяют сообщение в СМИ о предоставлении детям-сиротам 11 квартир с плохой теплоизоляцией и строительными дефектами, сообщили в СУСК РФ по региону."В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в декабре 2020 года администрацией Белебеевского района выделено 11 квартир в двух многоквартирных домах в Белебее детям-сиротам. Однако в процессе эксплуатации выяснилось, что некоторые предоставленные квартиры непригодны для проживания: плохая теплоизоляция, в связи с чем образовывается плесень, а также имеются другие строительные дефекты", - говорится в сообщении.Отмечается, что СУСК РФ по республике организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "халатность"."Следователям предстоит опросить получателей жилья, сотрудников администрации района и строительной организации, изучить необходимую организационно-распорядительную и техническую документацию, провести осмотр выданного жилья и проверить его на соответствие предъявляемым законом требованиям и нормам, при необходимости провести экспертные исследования", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211120/siroty-1759942300.html
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происшествия, белебеевский район, россия, белебей, жилье, республика башкортостан
В Башкирии проверят сообщения о выдаче сиротам непригодного жилья
СК в Башкирии проверит сообщения о выдаче детям-сиротам непригодного жилья