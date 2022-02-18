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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220218/waldau-1773388969.html
Николай Костер-Вальдау получил травму на съемках фильма в духе "Выжившего"
Николай Костер-Вальдау получил травму на съемках фильма в духе "Выжившего" - РИА Новости, 18.02.2022
Николай Костер-Вальдау получил травму на съемках фильма в духе "Выжившего"
Актер Николай Костер-Вальдау рассказал в интервью Deadline о сотрясении мозга, полученном на съемкам исторической драмы Петера Флинта "Борьба со льдом",... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T03:10
2022-02-18T05:13
культура
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актер Николай Костер-Вальдау рассказал в интервью Deadline о сотрясении мозга, полученном на съемкам исторической драмы Петера Флинта "Борьба со льдом", основанной на романе "Двое против льда" Эйнара Миккельсена. В беседе также принимал участие и Флинт. По их словам, съемки изначально проходили в тяжелый условиях — в суровой Исландии. От "зеленого экрана" отказались, чтобы картина об опасной экспедиции исследователей Миккельсена (Костер-Вальдау) и Ивера Иверсена (Джо Коул) получилась максимально реалистичной, а актеры нередко сами выполняли опасные трюки.Одной из самых эффектных и травмоопасных оказалась сцена, в которой на героя Костера-Вальдау нападает медведь, как в "Выжившем" с Леонардо Ди Каприо. "Как вы снимали этот эпизод?" — поинтересовался журналист.По словам звезды "Игры престолов", животное в ленте сыграл чемпион Исландии по дзюдо в супертяжелом весе, который также работает каскадером. Николай Костер-Вальдау хотел, чтобы сцена получилась правдоподобной, поэтому разрешил "медведю" растерзать себя.Режиссер к словам Николая Костера-Вальдау добавил, что сначала думал снять настоящего белого медведя, но отказался от этой идеи из этических соображений. Премьера ленты "Борьба со льдом" состоялась 15 февраля на Берлинском кинофестивале. Широкая аудитория сможет посмотреть драму о выживании 2 марта на Netflix.
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новости культуры, кино и сериалы, netflix, исландия, леонардо ди каприо
03:10 18.02.2022 (обновлено: 05:13 18.02.2022)
 
Николай Костер-Вальдау получил травму на съемках фильма в духе "Выжившего"

Звезда "Игры престолов" получил сотрясение мозга на съемках драмы "Борьба со льдом"

© Фото : NetflixНиколай Костер-Вальдау в фильме "Борьба со льдом"
Николай Костер-Вальдау в фильме Борьба со льдом - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : Netflix
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актер Николай Костер-Вальдау рассказал в интервью Deadline о сотрясении мозга, полученном на съемкам исторической драмы Петера Флинта "Борьба со льдом", основанной на романе "Двое против льда" Эйнара Миккельсена.
В беседе также принимал участие и Флинт. По их словам, съемки изначально проходили в тяжелый условиях — в суровой Исландии. От "зеленого экрана" отказались, чтобы картина об опасной экспедиции исследователей Миккельсена (Костер-Вальдау) и Ивера Иверсена (Джо Коул) получилась максимально реалистичной, а актеры нередко сами выполняли опасные трюки.
Одной из самых эффектных и травмоопасных оказалась сцена, в которой на героя Костера-Вальдау нападает медведь, как в "Выжившем" с Леонардо Ди Каприо. "Как вы снимали этот эпизод?" — поинтересовался журналист.

"В тот день я получил небольшое сотрясение мозга", — признался актер.

По словам звезды "Игры престолов", животное в ленте сыграл чемпион Исландии по дзюдо в супертяжелом весе, который также работает каскадером. Николай Костер-Вальдау хотел, чтобы сцена получилась правдоподобной, поэтому разрешил "медведю" растерзать себя.

"Я расслабился, а он начал швырять меня, как тряпичную куклу. Он очень сильный мужчина, — рассказал Костер-Вальдау. — Когда мы смотрели фрагменты этой сцены — со мной и парнем в коричневом костюме и медвежьем шлеме — все выглядело нелепо. Но теперь, с компьютерной графикой, это невероятно".

Режиссер к словам Николая Костера-Вальдау добавил, что сначала думал снять настоящего белого медведя, но отказался от этой идеи из этических соображений.
Премьера ленты "Борьба со льдом" состоялась 15 февраля на Берлинском кинофестивале. Широкая аудитория сможет посмотреть драму о выживании 2 марта на Netflix.
Кадр из фильма TRAP
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