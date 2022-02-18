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Минфин перечислит деньги на выплаты беженцам из Донбасса

Минфин перечислит деньги на выплаты беженцам из Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022

Минфин перечислит деньги на выплаты беженцам из Донбасса

Минфин РФ сегодня перечислит Ростовской области средства на обеспечение выплат в размере 10 тысяч рублей всем эвакуированным гражданам ДНР и ЛНР, говорится в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:43

2022-02-18T20:43

2022-02-18T20:57

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

донбасс

министерство финансов рф (минфин россии)

леонид пасечник

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минфин РФ сегодня перечислит Ростовской области средства на обеспечение выплат в размере 10 тысяч рублей всем эвакуированным гражданам ДНР и ЛНР, говорится в сообщении министерства."По поручению президента Российской Федерации Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тысяч рублей всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию", - сказано в сообщении.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Глава ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в РФ. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

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донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, донбасс, министерство финансов рф (минфин россии), леонид пасечник, денис пушилин, ситуация в днр и лнр