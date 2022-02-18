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Минфин перечислит деньги на выплаты беженцам из Донбасса
Минфин перечислит деньги на выплаты беженцам из Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022
Минфин перечислит деньги на выплаты беженцам из Донбасса
Минфин РФ сегодня перечислит Ростовской области средства на обеспечение выплат в размере 10 тысяч рублей всем эвакуированным гражданам ДНР и ЛНР, говорится в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:43
2022-02-18T20:57
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
донбасс
министерство финансов рф (минфин россии)
леонид пасечник
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минфин РФ сегодня перечислит Ростовской области средства на обеспечение выплат в размере 10 тысяч рублей всем эвакуированным гражданам ДНР и ЛНР, говорится в сообщении министерства."По поручению президента Российской Федерации Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тысяч рублей всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию", - сказано в сообщении.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Глава ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в РФ. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, донбасс, министерство финансов рф (минфин россии), леонид пасечник, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
20:43 18.02.2022 (обновлено: 20:57 18.02.2022)
 
Минфин перечислит деньги на выплаты беженцам из Донбасса

Минфин сегодня перечислит деньги на выплаты по десять тысяч рублей беженцам из Донбасса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минфин РФ сегодня перечислит Ростовской области средства на обеспечение выплат в размере 10 тысяч рублей всем эвакуированным гражданам ДНР и ЛНР, говорится в сообщении министерства.
"По поручению президента Российской Федерации Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тысяч рублей всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию", - сказано в сообщении.
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Глава ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в РФ. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассМинистерство финансов РФ (Минфин России)Леонид ПасечникДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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