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В МИД Швейцарии заявили, что готовы принять встречу Лаврова и Блинкена
В МИД Швейцарии заявили, что готовы принять встречу Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 18.02.2022
В МИД Швейцарии заявили, что готовы принять встречу Лаврова и Блинкена
Швейцария готова принять встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, но МИД страны не комментирует связанные с ней детали из... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:10
2022-02-18T13:10
в мире
женева (город)
швейцария
россия
сша
сергей лавров
энтони блинкен
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ЦЮРИХ, 18 фев - РИА Новости. Швейцария готова принять встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, но МИД страны не комментирует связанные с ней детали из соображений конфиденциальности, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Пьер-Ален Эльчингер.Блинкен ранее предложил Лаврову встретиться на следующей неделе. Местом встречи американская сторона рассматривает Женеву."Швейцария готова предложить свои услуги, если они полезны и желательны. Это также включает в себя выполнение функций принимающей стороны или помощь в организации дискуссий и встреч", - сообщил представитель МИД. Он не предоставил информации о том, поступили ли запросы об организации встречи, аргументировав это соображениями конфиденциальности.Лавров и Блинкен проводили переговоры в Женеве 21 января.
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в мире, женева (город), швейцария, россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен
13:10 18.02.2022
 
В МИД Швейцарии заявили, что готовы принять встречу Лаврова и Блинкена

Представитель МИД Швейцарии Эльчингер: страна готова принять встречу Лаврова и Блинкена

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки во время встречи в Женеве
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 18 фев - РИА Новости. Швейцария готова принять встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, но МИД страны не комментирует связанные с ней детали из соображений конфиденциальности, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Пьер-Ален Эльчингер.
Блинкен ранее предложил Лаврову встретиться на следующей неделе. Местом встречи американская сторона рассматривает Женеву.
"Швейцария готова предложить свои услуги, если они полезны и желательны. Это также включает в себя выполнение функций принимающей стороны или помощь в организации дискуссий и встреч", - сообщил представитель МИД. Он не предоставил информации о том, поступили ли запросы об организации встречи, аргументировав это соображениями конфиденциальности.
Лавров и Блинкен проводили переговоры в Женеве 21 января.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
07:08
В Финляндии готовы предоставить площадку для переговоров Лаврова и Блинкена
 
В миреЖенева (город)ШвейцарияРоссияСШАСергей ЛавровЭнтони Блинкен
 
 
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