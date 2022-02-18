https://ria.ru/20220218/vstrecha-1773546371.html

В МИД Швейцарии заявили, что готовы принять встречу Лаврова и Блинкена

В МИД Швейцарии заявили, что готовы принять встречу Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 18.02.2022

В МИД Швейцарии заявили, что готовы принять встречу Лаврова и Блинкена

Швейцария готова принять встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, но МИД страны не комментирует связанные с ней детали из... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:10

2022-02-18T13:10

2022-02-18T13:10

в мире

женева (город)

швейцария

россия

сша

сергей лавров

энтони блинкен

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ЦЮРИХ, 18 фев - РИА Новости. Швейцария готова принять встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, но МИД страны не комментирует связанные с ней детали из соображений конфиденциальности, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Пьер-Ален Эльчингер.Блинкен ранее предложил Лаврову встретиться на следующей неделе. Местом встречи американская сторона рассматривает Женеву."Швейцария готова предложить свои услуги, если они полезны и желательны. Это также включает в себя выполнение функций принимающей стороны или помощь в организации дискуссий и встреч", - сообщил представитель МИД. Он не предоставил информации о том, поступили ли запросы об организации встречи, аргументировав это соображениями конфиденциальности.Лавров и Блинкен проводили переговоры в Женеве 21 января.

https://ria.ru/20220218/ploschadka-1773473331.html

женева (город)

швейцария

россия

сша

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в мире, женева (город), швейцария, россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен