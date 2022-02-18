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МИД назвал отказ в выдаче виз дипломатам нарушением обязательств США
МИД назвал отказ в выдаче виз дипломатам нарушением обязательств США - РИА Новости, 18.02.2022
МИД назвал отказ в выдаче виз дипломатам нарушением обязательств США
Отказываясь выдавать визы российским дипломатам, США нарушают собственные обязательства перед ООН, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:13
2022-02-18T22:13
2022-02-18T23:40
в мире
сша
россия
оон
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 18 фев — РИА Новости. Отказываясь выдавать визы российским дипломатам, США нарушают собственные обязательства перед ООН, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин."Мы, а также ряд других диппредставительств в Нью-Йорке, сталкиваемся с абсолютно неоправданными нарушениями американских властей, страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН, и страны, которая взяла на себя четкие обязательства", — сказал он журналистам.Представители России и других стран "ждут возможности приезда в США и получения виз месяцами, если не больше", отметил Вершинин. По его словам, это "абсолютно кричащее нарушение американской стороной своих обязательств, в том числе договоренностей между США и ООН".Российская делегация уже на протяжении четырех лет сталкивается с проблемами из-за систематических отказов во въездных визах как для сотрудников постпредства России при ООН, так и для делегатов из Москвы. Остается нерешенным и вопрос с конфискованной российской дипломатической собственностью в США, а также с ограничениями на передвижение, которые вводит американская сторона против некоторых дипломатов.Как ранее отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773649581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия, оон, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:13 18.02.2022 (обновлено: 23:40 18.02.2022)
МИД назвал отказ в выдаче виз дипломатам нарушением обязательств США
Замглавы МИД Вершинин: невыдача виз дипломатам — кричащее нарушение обязательств США