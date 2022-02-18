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Намеки на агрессивные действия России безосновательны, заявил Вершинин
Намеки на агрессивные действия России безосновательны, заявил Вершинин - РИА Новости, 18.02.2022
Намеки на агрессивные действия России безосновательны, заявил Вершинин
Попытки взвинтить напряженность, намекая на якобы агрессивные намерения России по отношению к Украине, безосновательны, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:22
2022-02-18T22:22
игорь конашенков
сергей лавров
владимир путин
сша
киев
россия
нато
в мире
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ООН, 18 фев – РИА Новости. Попытки взвинтить напряженность, намекая на якобы агрессивные намерения России по отношению к Украине, безосновательны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Попытки взвинтить напряженность, особенно со ссылками на якобы какие-то агрессивные намерения России, абсолютно безосновательны. Слова "агрессия", "война" произносятся во многих местах, в том числе Вашингтоне, других западных столицах, но никак не в Москве", - сказал Вершинин.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/putin-1773628436.html
https://ria.ru/20220218/vtorzhenie-1773560441.html
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игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, сша, киев, россия, нато, в мире, сергей вершинин
22:22 18.02.2022
 
Намеки на агрессивные действия России безосновательны, заявил Вершинин

В МИД заявили, что намеки на агрессивные действия России против Украины безосновательны

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
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ООН, 18 фев – РИА Новости. Попытки взвинтить напряженность, намекая на якобы агрессивные намерения России по отношению к Украине, безосновательны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Попытки взвинтить напряженность, особенно со ссылками на якобы какие-то агрессивные намерения России, абсолютно безосновательны. Слова "агрессия", "война" произносятся во многих местах, в том числе Вашингтоне, других западных столицах, но никак не в Москве", - сказал Вершинин.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 17:45В мире
Путин рассказал об отношении к фейкам о "российском вторжении" на Украину
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 14:00
Лавров назвал заявления о "вторжении" пропагандой, фейками и вымыслами
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Игорь КонашенковСергей ЛавровВладимир ПутинСШАКиевРоссияНАТОВ миреСергей Вершинин
 
 
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