https://ria.ru/20220218/vershinin-1773690316.html

Намеки на агрессивные действия России безосновательны, заявил Вершинин

Намеки на агрессивные действия России безосновательны, заявил Вершинин - РИА Новости, 18.02.2022

Намеки на агрессивные действия России безосновательны, заявил Вершинин

Попытки взвинтить напряженность, намекая на якобы агрессивные намерения России по отношению к Украине, безосновательны, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:22

2022-02-18T22:22

2022-02-18T22:22

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ООН, 18 фев – РИА Новости. Попытки взвинтить напряженность, намекая на якобы агрессивные намерения России по отношению к Украине, безосновательны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Попытки взвинтить напряженность, особенно со ссылками на якобы какие-то агрессивные намерения России, абсолютно безосновательны. Слова "агрессия", "война" произносятся во многих местах, в том числе Вашингтоне, других западных столицах, но никак не в Москве", - сказал Вершинин.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/putin-1773628436.html

https://ria.ru/20220218/vtorzhenie-1773560441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, сша, киев, россия, нато, в мире, сергей вершинин