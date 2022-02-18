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Россия донесла до партнеров в СБ ООН свою позицию без истерики, заявил МИД
Россия донесла до партнеров в СБ ООН свою позицию без истерики, заявил МИД - РИА Новости, 18.02.2022
Россия донесла до партнеров в СБ ООН свою позицию без истерики, заявил МИД
Заседание СБ ООН по Украине, прошедшее в четверг, позволило России донести свою позицию своим партнерам без истерики, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:59
2022-02-18T22:02
москва
россия
украина
совет безопасности оон
ситуация в днр и лнр
сергей вершинин
политика
в мире
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ООН, 18 фев – РИА Новости. Заседание СБ ООН по Украине, прошедшее в четверг, позволило России донести свою позицию своим партнерам без истерики, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Вчера было полезное, важное мероприятие, позволившее нам довести все наши принципиальные оценки того, что происходит, - сделать это без истерики, абсолютно спокойным, выдержанным тоном, который соответствует нашей принципиальной позиции", - сказал Вершинин.
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москва, россия, украина, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, сергей вершинин, политика, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:59 18.02.2022 (обновлено: 22:02 18.02.2022)
 
Россия донесла до партнеров в СБ ООН свою позицию без истерики, заявил МИД

Замглавы МИД Вершинин: Россия донесла до партнеров в СБ ООН свою позицию без истерики

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Читать ria.ru в
ООН, 18 фев – РИА Новости. Заседание СБ ООН по Украине, прошедшее в четверг, позволило России донести свою позицию своим партнерам без истерики, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Вчера было полезное, важное мероприятие, позволившее нам довести все наши принципиальные оценки того, что происходит, - сделать это без истерики, абсолютно спокойным, выдержанным тоном, который соответствует нашей принципиальной позиции", - сказал Вершинин.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 18:49
В МИД призвали не допустить провокаций в Донбассе
Опубликовано: Наталья Макарова
 
МоскваРоссияУкраинаСовет Безопасности ООНСитуация в ДНР и ЛНРСергей ВершининПолитикаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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