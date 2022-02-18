https://ria.ru/20220218/vershinin-1773651353.html

Россия донесла до партнеров в СБ ООН свою позицию без истерики, заявил МИД

Россия донесла до партнеров в СБ ООН свою позицию без истерики, заявил МИД - РИА Новости, 18.02.2022

Россия донесла до партнеров в СБ ООН свою позицию без истерики, заявил МИД

Заседание СБ ООН по Украине, прошедшее в четверг, позволило России донести свою позицию своим партнерам без истерики, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:59

2022-02-18T18:59

2022-02-18T22:02

москва

россия

украина

совет безопасности оон

ситуация в днр и лнр

сергей вершинин

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f84b1ab06c92a9ded8edbb94ec1a8f5c.jpg

ООН, 18 фев – РИА Новости. Заседание СБ ООН по Украине, прошедшее в четверг, позволило России донести свою позицию своим партнерам без истерики, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Вчера было полезное, важное мероприятие, позволившее нам довести все наши принципиальные оценки того, что происходит, - сделать это без истерики, абсолютно спокойным, выдержанным тоном, который соответствует нашей принципиальной позиции", - сказал Вершинин.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773649581.html

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, украина, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, сергей вершинин, политика, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)