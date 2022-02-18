https://ria.ru/20220218/vershinin-1773651353.html
Россия донесла до партнеров в СБ ООН свою позицию без истерики, заявил МИД
Россия донесла до партнеров в СБ ООН свою позицию без истерики, заявил МИД - РИА Новости, 18.02.2022
Россия донесла до партнеров в СБ ООН свою позицию без истерики, заявил МИД
Заседание СБ ООН по Украине, прошедшее в четверг, позволило России донести свою позицию своим партнерам без истерики, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:59
2022-02-18T18:59
2022-02-18T22:02
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ООН, 18 фев – РИА Новости. Заседание СБ ООН по Украине, прошедшее в четверг, позволило России донести свою позицию своим партнерам без истерики, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Вчера было полезное, важное мероприятие, позволившее нам довести все наши принципиальные оценки того, что происходит, - сделать это без истерики, абсолютно спокойным, выдержанным тоном, который соответствует нашей принципиальной позиции", - сказал Вершинин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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18:59 18.02.2022 (обновлено: 22:02 18.02.2022)
Россия донесла до партнеров в СБ ООН свою позицию без истерики, заявил МИД
Замглавы МИД Вершинин: Россия донесла до партнеров в СБ ООН свою позицию без истерики