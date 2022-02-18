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В Пентагоне заявили о готовности к любому шагу России по Украине
В Пентагоне заявили о готовности к любому шагу России по Украине - РИА Новости, 18.02.2022
В Пентагоне заявили о готовности к любому шагу России по Украине
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и партнеры будут готовы к любому шагу России на фоне ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:58
2022-02-18T14:58
в мире
сша
россия
украина
пентагон
ллойд остин
нато
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ВАРШАВА, 18 фев - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и партнеры будут готовы к любому шагу России на фоне ситуации вокруг Украины."США вместе со своими союзниками и партнерами, включая Польшу, предложили (президенту РФ Владимиру) Путину путь, чтобы уйти от кризиса и двигаться в сторону большей безопасности. Какой бы путь он ни избрал, США со своими союзниками и партнерами будут готовы", - заявил Остин на пресс-конференции в Варшаве."Иронично, что то, чего Путин не хотел, чтобы случилось, - это усиление НАТО на его фланге, а это именно то, что он увидит", - заявил Остин.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Ранее в Кремле, комментируя заявления НАТО про отсутствие доказательств отвода войск РФ после учений, заявили, что у альянса есть проблема в системе оценки ситуации. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания у Запада призывы проверить отвод войск РФ после завершения учений.
https://ria.ru/20220218/vtorzhenie-1773560441.html
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в мире, сша, россия, украина, пентагон, ллойд остин, нато
14:58 18.02.2022
 
В Пентагоне заявили о готовности к любому шагу России по Украине

Глава Пентагона Остин: США будут готовы к любому шагу России по ситуации на Украине

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон
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ВАРШАВА, 18 фев - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и партнеры будут готовы к любому шагу России на фоне ситуации вокруг Украины.
"США вместе со своими союзниками и партнерами, включая Польшу, предложили (президенту РФ Владимиру) Путину путь, чтобы уйти от кризиса и двигаться в сторону большей безопасности. Какой бы путь он ни избрал, США со своими союзниками и партнерами будут готовы", - заявил Остин на пресс-конференции в Варшаве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
14:00
Лавров назвал заявления о "вторжении" пропагандой, фейками и вымыслами
"Иронично, что то, чего Путин не хотел, чтобы случилось, - это усиление НАТО на его фланге, а это именно то, что он увидит", - заявил Остин.
Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Ранее в Кремле, комментируя заявления НАТО про отсутствие доказательств отвода войск РФ после учений, заявили, что у альянса есть проблема в системе оценки ситуации. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания у Запада призывы проверить отвод войск РФ после завершения учений.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
10:35
Заявления США по Украине говорят о провале их спецслужб, заявила Захарова
 
В миреСШАРоссияУкраинаПентагонЛлойд ОстинНАТО
 
 
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