https://ria.ru/20220218/ukraina-1773564590.html

В МИД озабочены нежеланием Украины вести диалог с ДНР и ЛНР

В МИД озабочены нежеланием Украины вести диалог с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022

В МИД озабочены нежеланием Украины вести диалог с ДНР и ЛНР

Москва серьезно озабочена продолжающимися заявлениями из Киева о том, что они не будут вести переговоры с ДНР и ЛНР, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:14

2022-02-18T14:14

2022-02-18T14:23

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва серьезно озабочена продолжающимися заявлениями из Киева о том, что они не будут вести переговоры с ДНР и ЛНР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."С нашей стороны была подчеркнута серьезная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим греческим коллегой. По словам российского министра, такие заявления - "это прямой отказ выполнять минские договоренности".Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773478346.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров