https://ria.ru/20220218/ukraina-1773564590.html
В МИД озабочены нежеланием Украины вести диалог с ДНР и ЛНР
В МИД озабочены нежеланием Украины вести диалог с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
В МИД озабочены нежеланием Украины вести диалог с ДНР и ЛНР
Москва серьезно озабочена продолжающимися заявлениями из Киева о том, что они не будут вести переговоры с ДНР и ЛНР, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:14
2022-02-18T14:14
2022-02-18T14:23
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва серьезно озабочена продолжающимися заявлениями из Киева о том, что они не будут вести переговоры с ДНР и ЛНР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."С нашей стороны была подчеркнута серьезная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим греческим коллегой. По словам российского министра, такие заявления - "это прямой отказ выполнять минские договоренности".Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:14 18.02.2022 (обновлено: 14:23 18.02.2022)
В МИД озабочены нежеланием Украины вести диалог с ДНР и ЛНР
Глава МИД Лавров: Россия серьезно озабочена нежеланием Украины вести диалог с ДНР и ЛНР