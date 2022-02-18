https://ria.ru/20220218/svift-1773622983.html

СМИ: Тейлор Свифт тайно обручилась

СМИ: Тейлор Свифт тайно обручилась - РИА Новости, 18.02.2022

СМИ: Тейлор Свифт тайно обручилась

Тейлор Свифт и Джо Элвин тайно обручились, сообщает портал Life and style со ссылкой на близкие к паре источники. Сами звезды пока никак не прокомментировали... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:33

2022-02-18T19:33

2022-02-18T19:33

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тейлор свифт (певица)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тейлор Свифт и Джо Элвин тайно обручились, сообщает портал Life and style со ссылкой на близкие к паре источники. Сами звезды пока никак не прокомментировали эту информацию.Сообщается, что Свифт и Элвин встречались около пяти лет. Они вместе работали над такими альбомами певицы как Folklore и Evermore.Влюбленные предпочитают скрывать отношения, однако на вручении премии "Грэмми" в 2021 году Тейлор поблагодарила мужчину за совместную работу.Также певица рассказывала, что они с Джо очень любят грустные песни.Наиболее громким романом Свифт стали отношения с актером Томом Хиддлстоном. Недавно он впервые вышел в свет со своей новой девушкой.

https://ria.ru/20210315/gremmi-1601191040.html

https://ria.ru/20220212/sheeran-1772350927.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, тейлор свифт (певица)