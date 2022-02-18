СМИ: Тейлор Свифт тайно обручилась
Певица Тейлор Свифт и актер Джо Элвин тайно обручились, пишут СМИ
© AP/Invision/Evan Agostini, AFP/Tolga AkmenТейлор Свифт и Джо Элвин
© AP/Invision/Evan Agostini, AFP/Tolga Akmen
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тейлор Свифт и Джо Элвин тайно обручились, сообщает портал Life and style со ссылкой на близкие к паре источники. Сами звезды пока никак не прокомментировали эту информацию.
Сообщается, что Свифт и Элвин встречались около пяти лет. Они вместе работали над такими альбомами певицы как Folklore и Evermore.
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Влюбленные предпочитают скрывать отношения, однако на вручении премии "Грэмми" в 2021 году Тейлор поблагодарила мужчину за совместную работу.
"Джо – первый человек, которому я пою песни, которые сочиняю", – призналась артистка, добавив, что ей было с ним "весело писать песни на карантине".
© AP Photo / Chris PizzelloАктер Джо Элвин
© AP Photo / Chris Pizzello
Актер Джо Элвин
Также певица рассказывала, что они с Джо очень любят грустные песни.
Наиболее громким романом Свифт стали отношения с актером Томом Хиддлстоном. Недавно он впервые вышел в свет со своей новой девушкой.
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Опубликовано: Жанна Старицына