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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
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СМИ: Тейлор Свифт тайно обручилась
СМИ: Тейлор Свифт тайно обручилась - РИА Новости, 18.02.2022
СМИ: Тейлор Свифт тайно обручилась
Тейлор Свифт и Джо Элвин тайно обручились, сообщает портал Life and style со ссылкой на близкие к паре источники. Сами звезды пока никак не прокомментировали... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:33
2022-02-18T19:33
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
тейлор свифт (певица)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тейлор Свифт и Джо Элвин тайно обручились, сообщает портал Life and style со ссылкой на близкие к паре источники. Сами звезды пока никак не прокомментировали эту информацию.Сообщается, что Свифт и Элвин встречались около пяти лет. Они вместе работали над такими альбомами певицы как Folklore и Evermore.Влюбленные предпочитают скрывать отношения, однако на вручении премии "Грэмми" в 2021 году Тейлор поблагодарила мужчину за совместную работу.Также певица рассказывала, что они с Джо очень любят грустные песни.Наиболее громким романом Свифт стали отношения с актером Томом Хиддлстоном. Недавно он впервые вышел в свет со своей новой девушкой.
https://ria.ru/20210315/gremmi-1601191040.html
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знаменитости, шоу-бизнес, тейлор свифт (певица)
19:33 18.02.2022
 
СМИ: Тейлор Свифт тайно обручилась

Певица Тейлор Свифт и актер Джо Элвин тайно обручились, пишут СМИ

© AP/Invision/Evan Agostini, AFP/Tolga AkmenТейлор Свифт и Джо Элвин
Тейлор Свифт и Джо Элвин
© AP/Invision/Evan Agostini, AFP/Tolga Akmen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тейлор Свифт и Джо Элвин тайно обручились, сообщает портал Life and style со ссылкой на близкие к паре источники. Сами звезды пока никак не прокомментировали эту информацию.
Сообщается, что Свифт и Элвин встречались около пяти лет. Они вместе работали над такими альбомами певицы как Folklore и Evermore.
Тейлор Свифт с наградой за альбом года за Фольклор на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта 2021, 06:18Культура
Тэйлор Свифт выиграла "Грэмми" за альбом Folklore
Влюбленные предпочитают скрывать отношения, однако на вручении премии "Грэмми" в 2021 году Тейлор поблагодарила мужчину за совместную работу.

"Джо – первый человек, которому я пою песни, которые сочиняю", – призналась артистка, добавив, что ей было с ним "весело писать песни на карантине".

© AP Photo / Chris PizzelloАктер Джо Элвин
Актер Джо Элвин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
Актер Джо Элвин
Также певица рассказывала, что они с Джо очень любят грустные песни.
Наиболее громким романом Свифт стали отношения с актером Томом Хиддлстоном. Недавно он впервые вышел в свет со своей новой девушкой.
Кадр из клипа Эда Ширана и Тейлор Свифт
12 февраля, 00:47Культура
Эд Ширан и Тейлор Свифт выпустили клип на совместную песню
Опубликовано: Жанна Старицына
 
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