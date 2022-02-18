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Мезенцев: Минск и Москва решат вопрос о признании сертификатов COVID-19

Мезенцев: Минск и Москва решат вопрос о признании сертификатов COVID-19 - РИА Новости, 18.02.2022

Мезенцев: Минск и Москва решат вопрос о признании сертификатов COVID-19

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что вопрос о взаимном признании двумя странами сертификатов о вакцинации против... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:44

2022-02-18T18:44

2022-02-18T18:44

союзное государство

белоруссия

россия

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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что вопрос о взаимном признании двумя странами сертификатов о вакцинации против коронавируса будет успешно разрешен."Полагаю, что это (тема признания белорусских сертификатов в России – ред.) в приоритете внимания министров. Попросим их быстрее совместными усилиями решить этот вопрос", - сказал Мезенцев журналистам в пятницу в Минске.Он обратил внимание, что вопрос заключается в том числе и в обеспечении технического взаимодействия и совместимости соответствующих информационных ресурсов двух стран.Мезенцев высказал мнение, что такая задача будет "профессионально решена". По его словам, на недавней совместной коллегии министерств здавоохранения Белоруссии и России эта тема поднималась.В декабре на совместной коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации и министерства здравоохранения Белоруссии министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации с Белоруссией является уже фактически техническим. Он уточнил, что с министерством цифрового развития прорабатывается этот вопрос, за короткий промежуток времени это планируется реализовать.

https://ria.ru/20220207/integratsiya-1771499043.html

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белоруссия, россия