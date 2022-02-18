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Мезенцев: Минск и Москва решат вопрос о признании сертификатов COVID-19
Мезенцев: Минск и Москва решат вопрос о признании сертификатов COVID-19 - РИА Новости, 18.02.2022
Мезенцев: Минск и Москва решат вопрос о признании сертификатов COVID-19
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что вопрос о взаимном признании двумя странами сертификатов о вакцинации против... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:44
2022-02-18T18:44
союзное государство
белоруссия
россия
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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что вопрос о взаимном признании двумя странами сертификатов о вакцинации против коронавируса будет успешно разрешен."Полагаю, что это (тема признания белорусских сертификатов в России – ред.) в приоритете внимания министров. Попросим их быстрее совместными усилиями решить этот вопрос", - сказал Мезенцев журналистам в пятницу в Минске.Он обратил внимание, что вопрос заключается в том числе и в обеспечении технического взаимодействия и совместимости соответствующих информационных ресурсов двух стран.Мезенцев высказал мнение, что такая задача будет "профессионально решена". По его словам, на недавней совместной коллегии министерств здавоохранения Белоруссии и России эта тема поднималась.В декабре на совместной коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации и министерства здравоохранения Белоруссии министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации с Белоруссией является уже фактически техническим. Он уточнил, что с министерством цифрового развития прорабатывается этот вопрос, за короткий промежуток времени это планируется реализовать.
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белоруссия, россия
18:44 18.02.2022
 

Мезенцев: Минск и Москва решат вопрос о признании сертификатов COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГоссекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что вопрос о взаимном признании двумя странами сертификатов о вакцинации против коронавируса будет успешно разрешен.
"Полагаю, что это (тема признания белорусских сертификатов в России – ред.) в приоритете внимания министров. Попросим их быстрее совместными усилиями решить этот вопрос", - сказал Мезенцев журналистам в пятницу в Минске.
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Он обратил внимание, что вопрос заключается в том числе и в обеспечении технического взаимодействия и совместимости соответствующих информационных ресурсов двух стран.
Мезенцев высказал мнение, что такая задача будет "профессионально решена". По его словам, на недавней совместной коллегии министерств здавоохранения Белоруссии и России эта тема поднималась.
В декабре на совместной коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации и министерства здравоохранения Белоруссии министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации с Белоруссией является уже фактически техническим. Он уточнил, что с министерством цифрового развития прорабатывается этот вопрос, за короткий промежуток времени это планируется реализовать.
 
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