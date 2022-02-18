Мезенцев: Минск и Москва решат вопрос о признании сертификатов COVID-19
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГоссекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев
МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что вопрос о взаимном признании двумя странами сертификатов о вакцинации против коронавируса будет успешно разрешен.
"Полагаю, что это (тема признания белорусских сертификатов в России – ред.) в приоритете внимания министров. Попросим их быстрее совместными усилиями решить этот вопрос", - сказал Мезенцев журналистам в пятницу в Минске.
Он обратил внимание, что вопрос заключается в том числе и в обеспечении технического взаимодействия и совместимости соответствующих информационных ресурсов двух стран.
Мезенцев высказал мнение, что такая задача будет "профессионально решена". По его словам, на недавней совместной коллегии министерств здавоохранения Белоруссии и России эта тема поднималась.
В декабре на совместной коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации и министерства здравоохранения Белоруссии министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации с Белоруссией является уже фактически техническим. Он уточнил, что с министерством цифрового развития прорабатывается этот вопрос, за короткий промежуток времени это планируется реализовать.