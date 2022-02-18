Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773642041.html
Источник назвал условие ввода новых санкций ЕС против России
Источник назвал условие ввода новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 18.02.2022
Источник назвал условие ввода новых санкций ЕС против России
Новый пакет санкций ЕС против РФ предусматривается только на случай "военных действий" против Украины, о других ситуациях речь не идет, сообщил журналистам в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:28
2022-02-18T18:47
в мире
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ предусматривается только на случай "военных действий" против Украины, о других ситуациях речь не идет, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Этот пакет рассматривается на случай военной операции", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли новые санкции против России быть введены вследствие кибератаки или при других обстоятельствах, кроме военного вмешательства.Источник также добавил, что в случае, если нынешняя ситуация с обострением вокруг Украины продлится "слишком долго", ЕС снова проведет оценку своих позиций.
https://ria.ru/20220218/vtorzhenie-1773517701.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр
18:28 18.02.2022 (обновлено: 18:47 18.02.2022)
 
Источник назвал условие ввода новых санкций ЕС против России

ЕС введет новые санкции против России только в случае "вторжения" на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип Евросоюза
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ предусматривается только на случай "военных действий" против Украины, о других ситуациях речь не идет, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Этот пакет рассматривается на случай военной операции", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли новые санкции против России быть введены вследствие кибератаки или при других обстоятельствах, кроме военного вмешательства.
Источник также добавил, что в случае, если нынешняя ситуация с обострением вокруг Украины продлится "слишком долго", ЕС снова проведет оценку своих позиций.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 11:47
В Париже призвали не реагировать на информацию о "вторжении" России
Опубликовано: Кирилл Волков
 
В миреРоссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала