https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773642041.html
Источник назвал условие ввода новых санкций ЕС против России
Источник назвал условие ввода новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 18.02.2022
Источник назвал условие ввода новых санкций ЕС против России
Новый пакет санкций ЕС против РФ предусматривается только на случай "военных действий" против Украины, о других ситуациях речь не идет, сообщил журналистам в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:28
2022-02-18T18:28
2022-02-18T18:47
в мире
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ предусматривается только на случай "военных действий" против Украины, о других ситуациях речь не идет, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Этот пакет рассматривается на случай военной операции", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли новые санкции против России быть введены вследствие кибератаки или при других обстоятельствах, кроме военного вмешательства.Источник также добавил, что в случае, если нынешняя ситуация с обострением вокруг Украины продлится "слишком долго", ЕС снова проведет оценку своих позиций.
https://ria.ru/20220218/vtorzhenie-1773517701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр
18:28 18.02.2022 (обновлено: 18:47 18.02.2022)
Источник назвал условие ввода новых санкций ЕС против России
ЕС введет новые санкции против России только в случае "вторжения" на Украину