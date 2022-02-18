https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773642041.html

Источник назвал условие ввода новых санкций ЕС против России

Источник назвал условие ввода новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 18.02.2022

Источник назвал условие ввода новых санкций ЕС против России

Новый пакет санкций ЕС против РФ предусматривается только на случай "военных действий" против Украины, о других ситуациях речь не идет, сообщил журналистам в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:28

2022-02-18T18:28

2022-02-18T18:47

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ предусматривается только на случай "военных действий" против Украины, о других ситуациях речь не идет, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Этот пакет рассматривается на случай военной операции", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли новые санкции против России быть введены вследствие кибератаки или при других обстоятельствах, кроме военного вмешательства.Источник также добавил, что в случае, если нынешняя ситуация с обострением вокруг Украины продлится "слишком долго", ЕС снова проведет оценку своих позиций.

https://ria.ru/20220218/vtorzhenie-1773517701.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр