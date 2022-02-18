https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773606556.html
Путин: Россия и Белоруссия работают над снижением последствий от санкций
Путин: Россия и Белоруссия работают над снижением последствий от санкций - РИА Новости, 18.02.2022
Путин: Россия и Белоруссия работают над снижением последствий от санкций
Россия и Белоруссия предпринимают совместные усилия по снижению последствий от нелегитимных санкций, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:42
2022-02-18T16:42
2022-02-18T17:29
белоруссия
россия
владимир путин
экономика
александр лукашенко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и Белоруссия предпринимают совместные усилия по снижению последствий от нелегитимных санкций, сказал президент РФ Владимир Путин."В кредитно-финансовой сфере предпринимаются совместные меры по нивелированию и минимизации последствий и нелегитимных санкций некоторых стран, нацеленных на то, чтобы осложнить социально-экономическую ситуацию в обеих наших странах", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20220218/putin-1773613849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, владимир путин, экономика, александр лукашенко
16:42 18.02.2022 (обновлено: 17:29 18.02.2022)
Путин: Россия и Белоруссия работают над снижением последствий от санкций
Президент Путин: Россия и Белоруссия вместе работают над снижением последствий от санкций