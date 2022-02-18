https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773606556.html

Путин: Россия и Белоруссия работают над снижением последствий от санкций

Путин: Россия и Белоруссия работают над снижением последствий от санкций - РИА Новости, 18.02.2022

Путин: Россия и Белоруссия работают над снижением последствий от санкций

Россия и Белоруссия предпринимают совместные усилия по снижению последствий от нелегитимных санкций, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:42

2022-02-18T16:42

2022-02-18T17:29

белоруссия

россия

владимир путин

экономика

александр лукашенко

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и Белоруссия предпринимают совместные усилия по снижению последствий от нелегитимных санкций, сказал президент РФ Владимир Путин."В кредитно-финансовой сфере предпринимаются совместные меры по нивелированию и минимизации последствий и нелегитимных санкций некоторых стран, нацеленных на то, чтобы осложнить социально-экономическую ситуацию в обеих наших странах", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20220218/putin-1773613849.html

белоруссия

россия

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Наталья Макарова

белоруссия, россия, владимир путин, экономика, александр лукашенко