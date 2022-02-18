https://ria.ru/20220218/referendum-1773624921.html

Конституционный референдум в Белоруссии пройдет достойно, заявил Лукашенко

Конституционный референдум в Белоруссии пройдет достойно, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2022

Конституционный референдум в Белоруссии пройдет достойно, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проинформировал президента РФ Владимира Путина о подготовке к Конституционному референдуму, и заверил, что... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:37

2022-02-18T17:37

2022-02-18T17:37

в мире

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770489773_0:43:3182:1833_1920x0_80_0_0_11edf82ebe771d3dfe80afc347ec9c43.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проинформировал президента РФ Владимира Путина о подготовке к Конституционному референдуму, и заверил, что он будет проведен достойно."Естественно, я проинформировал президента России о том, как Беларусь готовится к важнейшему политическому событию - Конституционному референдуму. Мы проведем его достойно, в интересах белорусского народа. И это не будет никак противоречить нашим отношениям с нашей братской Россией", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с Путиным.Ранее Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20220218/referendum-1773603504.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин