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Конституционный референдум в Белоруссии пройдет достойно, заявил Лукашенко
Конституционный референдум в Белоруссии пройдет достойно, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2022
Конституционный референдум в Белоруссии пройдет достойно, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проинформировал президента РФ Владимира Путина о подготовке к Конституционному референдуму, и заверил, что... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:37
2022-02-18T17:37
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проинформировал президента РФ Владимира Путина о подготовке к Конституционному референдуму, и заверил, что он будет проведен достойно."Естественно, я проинформировал президента России о том, как Беларусь готовится к важнейшему политическому событию - Конституционному референдуму. Мы проведем его достойно, в интересах белорусского народа. И это не будет никак противоречить нашим отношениям с нашей братской Россией", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с Путиным.Ранее Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
17:37 18.02.2022
 
Конституционный референдум в Белоруссии пройдет достойно, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: Конституционный референдум пройдет достойно

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проинформировал президента РФ Владимира Путина о подготовке к Конституционному референдуму, и заверил, что он будет проведен достойно.
"Естественно, я проинформировал президента России о том, как Беларусь готовится к важнейшему политическому событию - Конституционному референдуму. Мы проведем его достойно, в интересах белорусского народа. И это не будет никак противоречить нашим отношениям с нашей братской Россией", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с Путиным.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 16:33
Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии
Ранее Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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