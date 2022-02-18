https://ria.ru/20220218/referendum-1773624921.html
Конституционный референдум в Белоруссии пройдет достойно, заявил Лукашенко
Конституционный референдум в Белоруссии пройдет достойно, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2022
Конституционный референдум в Белоруссии пройдет достойно, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проинформировал президента РФ Владимира Путина о подготовке к Конституционному референдуму, и заверил, что... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:37
2022-02-18T17:37
2022-02-18T17:37
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проинформировал президента РФ Владимира Путина о подготовке к Конституционному референдуму, и заверил, что он будет проведен достойно."Естественно, я проинформировал президента России о том, как Беларусь готовится к важнейшему политическому событию - Конституционному референдуму. Мы проведем его достойно, в интересах белорусского народа. И это не будет никак противоречить нашим отношениям с нашей братской Россией", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с Путиным.Ранее Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Конституционный референдум в Белоруссии пройдет достойно, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: Конституционный референдум пройдет достойно
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проинформировал президента РФ Владимира Путина о подготовке к Конституционному референдуму, и заверил, что он будет проведен достойно.
"Естественно, я проинформировал президента России
о том, как Беларусь
готовится к важнейшему политическому событию - Конституционному референдуму. Мы проведем его достойно, в интересах белорусского народа. И это не будет никак противоречить нашим отношениям с нашей братской Россией", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с Путиным.
Ранее Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.