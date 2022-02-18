Разин рассказал, что пишет 20 книг о знаменитостях
Андрей Разин рассказал, что пишет 20 книг о работавших с ним знаменитостях
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Андрей Разин в социальных сетях рассказал, что занят работой над 20 книгами о знаменитостях.
"Многие спрашивают меня, о ком будут те 20 книг, написанием которых я занимаюсь. Они все будут о звездах, знаменитостях и сильных мира сего. Первая из них будет посвящена Юрию Шатунову, вторая – Сергею Кузнецову", – написал продюсер.
Он добавил, что также планирует написать отдельные книги о каждом солисте групп "Мираж" и "Ласковый май", которые начинали с ним работать. Список персон, по словам Разина, дополнят Вика Цыганова и Наталья Грозовская.
Продюсер отметил, что планирует экранизировать книги.
"Со временем все они будут экранизированы. Наряду с главными героями книг, одним из основных участников буду я. В этих биографических романах вы сможете увидеть хронику, фотографии, документы, трудовые книжки и все, что связано с этими людьми для того, чтобы наши будущие поколения понимали, где истина и не поддавались на инсинуации недееспособных лиц, состоящих на учете в психиатрическом диспансере", – заключил Разин.
Ранее продюсер рассказал, что Алла Пугачева ушла из бизнеса из-за курения. По словам Разина, пагубная привычка слишком сильно изменила голос певицы.
Опубликовано: Жанна Старицына