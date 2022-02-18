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Шоубиз
https://ria.ru/20220218/razin-1773611614.html
Разин рассказал, что пишет 20 книг о знаменитостях
Разин рассказал, что пишет 20 книг о знаменитостях - РИА Новости, 18.02.2022
Разин рассказал, что пишет 20 книг о знаменитостях
Андрей Разин в социальных сетях рассказал, что занят работой над 20 книгами о знаменитостях. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:20
2022-02-18T18:20
шоубиз
знаменитости
андрей разин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Андрей Разин в социальных сетях рассказал, что занят работой над 20 книгами о знаменитостях.Он добавил, что также планирует написать отдельные книги о каждом солисте групп "Мираж" и "Ласковый май", которые начинали с ним работать. Список персон, по словам Разина, дополнят Вика Цыганова и Наталья Грозовская.Продюсер отметил, что планирует экранизировать книги.Ранее продюсер рассказал, что Алла Пугачева ушла из бизнеса из-за курения. По словам Разина, пагубная привычка слишком сильно изменила голос певицы.
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знаменитости, андрей разин, шоу-бизнес
18:20 18.02.2022
 
Разин рассказал, что пишет 20 книг о знаменитостях

Андрей Разин рассказал, что пишет 20 книг о работавших с ним знаменитостях

© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Андрей Разин в социальных сетях рассказал, что занят работой над 20 книгами о знаменитостях.

"Многие спрашивают меня, о ком будут те 20 книг, написанием которых я занимаюсь. Они все будут о звездах, знаменитостях и сильных мира сего. Первая из них будет посвящена Юрию Шатунову, вторая – Сергею Кузнецову", – написал продюсер.

Он добавил, что также планирует написать отдельные книги о каждом солисте групп "Мираж" и "Ласковый май", которые начинали с ним работать. Список персон, по словам Разина, дополнят Вика Цыганова и Наталья Грозовская.
Продюсер отметил, что планирует экранизировать книги.

"Со временем все они будут экранизированы. Наряду с главными героями книг, одним из основных участников буду я. В этих биографических романах вы сможете увидеть хронику, фотографии, документы, трудовые книжки и все, что связано с этими людьми для того, чтобы наши будущие поколения понимали, где истина и не поддавались на инсинуации недееспособных лиц, состоящих на учете в психиатрическом диспансере", – заключил Разин.

Ранее продюсер рассказал, что Алла Пугачева ушла из бизнеса из-за курения. По словам Разина, пагубная привычка слишком сильно изменила голос певицы.
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