Разин рассказал, что пишет 20 книг о знаменитостях

"Со временем все они будут экранизированы. Наряду с главными героями книг, одним из основных участников буду я. В этих биографических романах вы сможете увидеть хронику, фотографии, документы, трудовые книжки и все, что связано с этими людьми для того, чтобы наши будущие поколения понимали, где истина и не поддавались на инсинуации недееспособных лиц, состоящих на учете в психиатрическом диспансере", – заключил Разин.