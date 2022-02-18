https://ria.ru/20220218/putin-1773604610.html

Путин обсудил с Лукашенко положения договора о Союзном государстве

Путин обсудил с Лукашенко положения договора о Союзном государстве - РИА Новости, 18.02.2022

Путин обсудил с Лукашенко положения договора о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил положения договора о создании союзного государства. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:35

2022-02-18T16:35

2022-02-18T16:52

союзное государство

в мире

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил положения договора о создании союзного государства."Разумеется, одной из центральных тем наших переговоров с Александром Григорьевичем были вопросы, связанные с развитием интеграции и строительством связи союзного государства. Мы подробно рассмотрели ход выполнения стратегических решений, утверждённых на заседании высшего государственного совета союзного государства 4 ноября 2021 года, обсудили как реализуются 28 отраслевых союзных программ и в целом положения договора о создании союзного государства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин добавил, что в ходе переговоров они отметили, что по сути, эти 28 программ - это ничто иное, как продолжение давно сформированных направлений взаимодействия и интеграции.По его словам, с обеих сторон было отмечено, что российские и белорусские профильные ведомства наладили продуктивную совместную работу по всем направлениям интеграции."Хороший темп набрала группа высокого уровня по координации интеграционного взаимодействия, очередное заседание которой прошло уже в середине декабря", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220218/belorussiya-1773609882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия