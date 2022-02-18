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Россияне стали чаще искать авиабилеты в открывающиеся европейские страны
Россияне стали чаще искать авиабилеты в открывающиеся европейские страны - РИА Новости, 18.02.2022
Россияне стали чаще искать авиабилеты в открывающиеся европейские страны
Поиск билетов из России в открывающиеся европейские страны, среди которых Норвегия, Латвия, Литва и Австрия, выросли в два-три раза, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:48
2022-02-18T13:48
2022-02-18T13:48
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Поиск билетов из России в открывающиеся европейские страны, среди которых Норвегия, Латвия, Литва и Австрия, выросли в два-три раза, сообщает Туту.ру.Так, перелеты в Норвегию на период с 14 по 17 февраля интересовали пользователей примерно вдвое чаще, чем в предыдущие 30 дней. Цены на авиабилеты из Москвы в Осло в феврале начинаются от 13 тысяч рублей в одну сторону. Роста бронирований онлайн-сервис пока не замечает, речь именно об увеличении интереса к направлению у потенциальных туристов.Поисковые запросы на билеты в Литву 17 февраля выросли в три раза по сравнению со средним уровнем за предыдущие 30 дней. Перелет из Москвы в Вильнюс стыковочным рейсом стоит как минимум 8,3 тысячи рублей. Возможностью поехать в Латвию в этот же день пользователи интересовались в 2,5 раза чаще, чем месяц назад. Попасть туда можно прямым рейсом за 6,3 тысячи рублей.Билеты в Австрию интересуют втрое больше путешественников, чем за месяц до этого. Из Москвы в Вену можно улететь прямым рейсом за 5,5 тысячи рублей.
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туризм, норвегия, москва, латвия, новости - туризм, литва, осло, вильнюс, австрия, вена, пассажиры, куда можно лететь, куда поехать, коронавирус covid-19
Россияне стали чаще искать авиабилеты в открывающиеся европейские страны
Исследование Туту.ру: туристы стали чаще искать билеты в открывающиеся Литву и Норвегию
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Поиск билетов из России в открывающиеся европейские страны, среди которых Норвегия, Латвия, Литва и Австрия, выросли в два-три раза, сообщает Туту.ру.
Так, перелеты в Норвегию на период с 14 по 17 февраля интересовали пользователей примерно вдвое чаще, чем в предыдущие 30 дней. Цены на авиабилеты из Москвы в Осло в феврале начинаются от 13 тысяч рублей в одну сторону.
Роста бронирований онлайн-сервис пока не замечает, речь именно об увеличении интереса к направлению у потенциальных туристов.
Поисковые запросы на билеты в Литву 17 февраля выросли в три раза по сравнению со средним уровнем за предыдущие 30 дней. Перелет из Москвы в Вильнюс стыковочным рейсом стоит как минимум 8,3 тысячи рублей. Возможностью поехать в Латвию в этот же день пользователи интересовались в 2,5 раза чаще, чем месяц назад. Попасть туда можно прямым рейсом за 6,3 тысячи рублей.
Билеты в Австрию интересуют втрое больше путешественников, чем за месяц до этого. Из Москвы в Вену можно улететь прямым рейсом за 5,5 тысячи рублей.