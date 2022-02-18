Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220218/puteshestviya-1773505072.html
Названы города, авиабилеты в которые с начала года ощутимо подешевели
Названы города, авиабилеты в которые с начала года ощутимо подешевели - РИА Новости, 18.02.2022
Названы города, авиабилеты в которые с начала года ощутимо подешевели
Определены направления, стоимость перелета по которым с начала года существенно снизилась, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:49
2022-02-18T11:49
туризм
новости - туризм
пермь
краснодар
барнаул
куда можно лететь
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745001437_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_a329e0181c27c3088e316dd14f125ef3.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Определены направления, стоимость перелета по которым с начала года существенно снизилась, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на январь и февраль 2022 года и выяснили, что заметнее всего подешевели билеты в Барнаул — на 39 процентов, до 5,3 тысячи рублей.На втором месте — Томск. При путешествии туда по сравнению с прошлым годом экономят 24 процента (6,3 тысячи рублей).Киров можно посетить за 3,4 тысячи рублей, что на 16 процентов дешевле, чем год назад.Траты на поездку в Калининград за год снизились на 16 процентов, до 3,7 тысячи рублей, а в Краснодар — на 15 процентов, до 3,7 тысячи рублей.В десятку городов, перелеты в которые подешевели больше всего, также попали Саратов и Сочи (экономия в этом году составила 14 процентов), Набережные Челны (11 процентов), Тюмень (десять процентов) и Пермь (девять процентов).
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
пермь
краснодар
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745001437_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_50c839854e691e2da5e94d86f9b8ca04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, пермь, краснодар, барнаул, куда можно лететь, что посмотреть
11:49 18.02.2022
 
Названы города, авиабилеты в которые с начала года ощутимо подешевели

OneTwoTrip: с начала года дешевле всего стало слетать в Барнаул, Томск и Киров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Определены направления, стоимость перелета по которым с начала года существенно снизилась, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на январь и февраль 2022 года и выяснили, что заметнее всего подешевели билеты в Барнаул — на 39 процентов, до 5,3 тысячи рублей.
На втором месте — Томск. При путешествии туда по сравнению с прошлым годом экономят 24 процента (6,3 тысячи рублей).
Киров можно посетить за 3,4 тысячи рублей, что на 16 процентов дешевле, чем год назад.
Траты на поездку в Калининград за год снизились на 16 процентов, до 3,7 тысячи рублей, а в Краснодар — на 15 процентов, до 3,7 тысячи рублей.
В десятку городов, перелеты в которые подешевели больше всего, также попали Саратов и Сочи (экономия в этом году составила 14 процентов), Набережные Челны (11 процентов), Тюмень (десять процентов) и Пермь (девять процентов).
Набережная Брюгге у реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 08:00Туризм
Россия или нет? Угадайте наши "двойники" известных достопримечательностей
 
ТуризмНовости - ТуризмПермьКраснодарБарнаулкуда можно лететьчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала