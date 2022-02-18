https://ria.ru/20220218/puteshestviya-1773505072.html
Названы города, авиабилеты в которые с начала года ощутимо подешевели
Названы города, авиабилеты в которые с начала года ощутимо подешевели - РИА Новости, 18.02.2022
Названы города, авиабилеты в которые с начала года ощутимо подешевели
Определены направления, стоимость перелета по которым с начала года существенно снизилась, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:49
2022-02-18T11:49
2022-02-18T11:49
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Определены направления, стоимость перелета по которым с начала года существенно снизилась, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на январь и февраль 2022 года и выяснили, что заметнее всего подешевели билеты в Барнаул — на 39 процентов, до 5,3 тысячи рублей.На втором месте — Томск. При путешествии туда по сравнению с прошлым годом экономят 24 процента (6,3 тысячи рублей).Киров можно посетить за 3,4 тысячи рублей, что на 16 процентов дешевле, чем год назад.Траты на поездку в Калининград за год снизились на 16 процентов, до 3,7 тысячи рублей, а в Краснодар — на 15 процентов, до 3,7 тысячи рублей.В десятку городов, перелеты в которые подешевели больше всего, также попали Саратов и Сочи (экономия в этом году составила 14 процентов), Набережные Челны (11 процентов), Тюмень (десять процентов) и Пермь (девять процентов).
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новости - туризм, пермь, краснодар, барнаул, куда можно лететь, что посмотреть
Названы города, авиабилеты в которые с начала года ощутимо подешевели
OneTwoTrip: с начала года дешевле всего стало слетать в Барнаул, Томск и Киров
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Определены направления, стоимость перелета по которым с начала года существенно снизилась, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на январь и февраль 2022 года и выяснили, что заметнее всего подешевели билеты в Барнаул — на 39 процентов, до 5,3 тысячи рублей.
На втором месте — Томск. При путешествии туда по сравнению с прошлым годом экономят 24 процента (6,3 тысячи рублей).
Киров можно посетить за 3,4 тысячи рублей, что на 16 процентов дешевле, чем год назад.
Траты на поездку в Калининград за год снизились на 16 процентов, до 3,7 тысячи рублей, а в Краснодар — на 15 процентов, до 3,7 тысячи рублей.
В десятку городов, перелеты в которые подешевели больше всего, также попали Саратов и Сочи (экономия в этом году составила 14 процентов), Набережные Челны (11 процентов), Тюмень (десять процентов) и Пермь (девять процентов).