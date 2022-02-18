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Патрушев заявил о риске нелегального проникновения через казахскую границу
Патрушев заявил о риске нелегального проникновения через казахскую границу - РИА Новости, 18.02.2022
Патрушев заявил о риске нелегального проникновения через казахскую границу
Недостаточная обустроенность российско-казахстанского участка госграницы РФ создает риски незаконного проникновения иностранцев в Россию, заявил секретарь... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:19
2022-02-18T16:29
казахстан
безопасность
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Недостаточная обустроенность российско-казахстанского участка госграницы РФ создает риски незаконного проникновения иностранцев в Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Значительная протяженность и недостаточная обустроенность российско-казахстанского участка государственной границы формирует риски незаконного проникновения иностранцев на российскую территорию", - сказал Патрушев на прошедшем в пятницу по видеосвязи совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ в Уральском федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
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казахстан
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казахстан, безопасность, россия, совет безопасности рф, николай патрушев
16:19 18.02.2022 (обновлено: 16:29 18.02.2022)
 
Патрушев заявил о риске нелегального проникновения через казахскую границу

Секретарь СБ Патрушев заявил о риске незаконного проникновения через границу с Казахстаном

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие пограничного управления ФСБ России в районе пункта "Бугристое" российско-казахстанской границы
Военнослужащие пограничного управления ФСБ России в районе пункта Бугристое российско-казахстанской границы - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Военнослужащие пограничного управления ФСБ России в районе пункта "Бугристое" российско-казахстанской границы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Недостаточная обустроенность российско-казахстанского участка госграницы РФ создает риски незаконного проникновения иностранцев в Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Значительная протяженность и недостаточная обустроенность российско-казахстанского участка государственной границы формирует риски незаконного проникновения иностранцев на российскую территорию", - сказал Патрушев на прошедшем в пятницу по видеосвязи совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ в Уральском федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 13:14Беспорядки в Казахстане
В Кремле рассказали о мерах безопасности на границе с Казахстаном
Опубликовано: Кирилл Волков
 
КазахстанБезопасностьРоссияСовет Безопасности РФНиколай Патрушев
 
 
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