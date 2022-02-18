https://ria.ru/20220218/proniknovenie-1773600398.html

Патрушев заявил о риске нелегального проникновения через казахскую границу

Патрушев заявил о риске нелегального проникновения через казахскую границу - РИА Новости, 18.02.2022

Патрушев заявил о риске нелегального проникновения через казахскую границу

Недостаточная обустроенность российско-казахстанского участка госграницы РФ создает риски незаконного проникновения иностранцев в Россию, заявил секретарь... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:19

2022-02-18T16:19

2022-02-18T16:29

казахстан

безопасность

россия

совет безопасности рф

николай патрушев

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Недостаточная обустроенность российско-казахстанского участка госграницы РФ создает риски незаконного проникновения иностранцев в Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Значительная протяженность и недостаточная обустроенность российско-казахстанского участка государственной границы формирует риски незаконного проникновения иностранцев на российскую территорию", - сказал Патрушев на прошедшем в пятницу по видеосвязи совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ в Уральском федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.

https://ria.ru/20220110/bezopasnost-1767156072.html

казахстан

россия

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Кирилл Волков

казахстан, безопасность, россия, совет безопасности рф, николай патрушев