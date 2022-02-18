https://ria.ru/20220218/pozhar-1773475395.html
У берегов Греции загорелось судно, на борту которого 237 человек
У берегов Греции загорелось судно, на борту которого 237 человек - РИА Новости, 18.02.2022
У берегов Греции загорелось судно, на борту которого 237 человек
На итальянском круизном судне Euroferry Olympia у берегов Греции в Ионическом море вспыхнул пожар, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на портовые власти. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T07:28
2022-02-18T07:28
2022-02-18T11:05
в мире
греция
италия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773487546_0:51:1200:726_1920x0_80_0_0_28dfad3f9ab50c39a35d2498484adccd.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На итальянском круизном судне Euroferry Olympia у берегов Греции в Ионическом море вспыхнул пожар, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на портовые власти.На борту лайнера находятся 237 пассажиров и более 50 членов экипажаОн совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи. Инцидент произошел в районе греческого острова Корфу.Сейчас к судну направляются три патрульных катера и три буксира береговой охраны для эвакуации пассажиров.О пострадавших не сообщается. Причины возгорания пока неизвестны.
https://ria.ru/20220215/krushenie-1772942109.html
греция
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773487546_95:0:1162:800_1920x0_80_0_0_9aecc61da254bf561cb607cdd4f5d75c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, италия, новости - туризм
07:28 18.02.2022 (обновлено: 11:05 18.02.2022)
У берегов Греции загорелось судно, на борту которого 237 человек
AFP: в Ионическом море загорелось судно Euroferry Olympia, на борту которого 237 человек