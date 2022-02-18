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Туризм
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У берегов Греции загорелось судно, на борту которого 237 человек
У берегов Греции загорелось судно, на борту которого 237 человек - РИА Новости, 18.02.2022
У берегов Греции загорелось судно, на борту которого 237 человек
На итальянском круизном судне Euroferry Olympia у берегов Греции в Ионическом море вспыхнул пожар, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на портовые власти. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T07:28
2022-02-18T11:05
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На итальянском круизном судне Euroferry Olympia у берегов Греции в Ионическом море вспыхнул пожар, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на портовые власти.На борту лайнера находятся 237 пассажиров и более 50 членов экипажаОн совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи. Инцидент произошел в районе греческого острова Корфу.Сейчас к судну направляются три патрульных катера и три буксира береговой охраны для эвакуации пассажиров.О пострадавших не сообщается. Причины возгорания пока неизвестны.
https://ria.ru/20220215/krushenie-1772942109.html
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в мире, греция, италия, новости - туризм
07:28 18.02.2022 (обновлено: 11:05 18.02.2022)
 
У берегов Греции загорелось судно, на борту которого 237 человек

AFP: в Ионическом море загорелось судно Euroferry Olympia, на борту которого 237 человек

© Фото : Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi Итальянское круизное судно Euroferry Olympia
Итальянское круизное судно Euroferry Olympia - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi
Итальянское круизное судно Euroferry Olympia . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На итальянском круизном судне Euroferry Olympia у берегов Греции в Ионическом море вспыхнул пожар, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на портовые власти.
На борту лайнера находятся 237 пассажиров и более 50 членов экипажа
Он совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи. Инцидент произошел в районе греческого острова Корфу.
Сейчас к судну направляются три патрульных катера и три буксира береговой охраны для эвакуации пассажиров.
О пострадавших не сообщается. Причины возгорания пока неизвестны.
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