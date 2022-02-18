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У берегов Греции загорелось судно, на борту которого 237 человек

У берегов Греции загорелось судно, на борту которого 237 человек - РИА Новости, 18.02.2022

У берегов Греции загорелось судно, на борту которого 237 человек

На итальянском круизном судне Euroferry Olympia у берегов Греции в Ионическом море вспыхнул пожар, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на портовые власти. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T07:28

2022-02-18T07:28

2022-02-18T11:05

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На итальянском круизном судне Euroferry Olympia у берегов Греции в Ионическом море вспыхнул пожар, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на портовые власти.На борту лайнера находятся 237 пассажиров и более 50 членов экипажаОн совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи. Инцидент произошел в районе греческого острова Корфу.Сейчас к судну направляются три патрульных катера и три буксира береговой охраны для эвакуации пассажиров.О пострадавших не сообщается. Причины возгорания пока неизвестны.

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в мире, греция, италия, новости - туризм