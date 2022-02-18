https://ria.ru/20220218/potentsial-1773636179.html

Экспортный потенциал проведенных на Gulfood 2022 встреч превысил $27 млн

Экспортный потенциал проведенных на Gulfood 2022 встреч превысил $27 млн - РИА Новости, 18.02.2022

Экспортный потенциал проведенных на Gulfood 2022 встреч превысил $27 млн

Российские экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) провели свыше 450 деловых встреч на международной продовольственной... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:08

2022-02-18T18:08

2022-02-18T18:08

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

экспорт

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) провели свыше 450 деловых встреч на международной продовольственной выставке Gulfood 2022, которая завершилась 17 февраля в Дубае, их общий экспортный потенциал оценивается в 27,5 миллиона долларов, сообщает центр.Она отметила, что в последние несколько лет российская пищевая продукция очень востребована на международных рынках.В международной выставке пищевой продукции Gulfood 2022, которая состоялась в Дубае, при поддержке РЭЦ свои товары представили более 60 ведущих российских компаний - производители зерновой, мясной, молочной, кондитерской, масложировой продукции, а также напитков и икры.Продукты российских аграриев продолжают завоевывать доверие зарубежных потребителей, в том числе населения стран Персидского залива. Об этом говорит повышенный интерес к российскому бизнесу на выставке и количество проведенных встреч.

https://ria.ru/20220217/produkty-1773333971.html

https://ria.ru/20220213/eksport-1772651768.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, экспорт