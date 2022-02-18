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Экспортный потенциал проведенных на Gulfood 2022 встреч превысил $27 млн
Экспортный потенциал проведенных на Gulfood 2022 встреч превысил $27 млн - РИА Новости, 18.02.2022
Экспортный потенциал проведенных на Gulfood 2022 встреч превысил $27 млн
Российские экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) провели свыше 450 деловых встреч на международной продовольственной... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:08
2022-02-18T18:08
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
экспорт
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) провели свыше 450 деловых встреч на международной продовольственной выставке Gulfood 2022, которая завершилась 17 февраля в Дубае, их общий экспортный потенциал оценивается в 27,5 миллиона долларов, сообщает центр.Она отметила, что в последние несколько лет российская пищевая продукция очень востребована на международных рынках.В международной выставке пищевой продукции Gulfood 2022, которая состоялась в Дубае, при поддержке РЭЦ свои товары представили более 60 ведущих российских компаний - производители зерновой, мясной, молочной, кондитерской, масложировой продукции, а также напитков и икры.Продукты российских аграриев продолжают завоевывать доверие зарубежных потребителей, в том числе населения стран Персидского залива. Об этом говорит повышенный интерес к российскому бизнесу на выставке и количество проведенных встреч.
https://ria.ru/20220217/produkty-1773333971.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, экспорт
18:08 18.02.2022
 

Экспортный потенциал проведенных на Gulfood 2022 встреч превысил $27 млн

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) провели свыше 450 деловых встреч на международной продовольственной выставке Gulfood 2022, которая завершилась 17 февраля в Дубае, их общий экспортный потенциал оценивается в 27,5 миллиона долларов, сообщает центр.
"Подводя итоги организованной Российским экспортным центром отечественной экспозиции на Gulfood 2022, могу с уверенностью подтвердить ее эффективность. Об этом говорит экспортный потенциал встреч российских производителей с потенциальными зарубежными покупателями - 27,5 миллиона долларов. Уверена, что за эти 5 дней мы заложили хороший фундамент для будущего экспорта", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Она отметила, что в последние несколько лет российская пищевая продукция очень востребована на международных рынках.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 14:42
РЭЦ: российские продукты появятся в торгсетях стран Персидского залива
"Так, по итогам прошлого года Россия установила рекорд по экспорту продовольствия - он составил 37,4 миллиарда долларов, что на 23% больше показателей 2020 года. Максимальные темпы роста показала масложировая отрасль, с начала года поставки выросли на 47%. Основной объем экспорта приходится на зерновые, он увеличился на 15% - до 12 миллиардов", - рассказала глава центра.
В международной выставке пищевой продукции Gulfood 2022, которая состоялась в Дубае, при поддержке РЭЦ свои товары представили более 60 ведущих российских компаний - производители зерновой, мясной, молочной, кондитерской, масложировой продукции, а также напитков и икры.
Продукты российских аграриев продолжают завоевывать доверие зарубежных потребителей, в том числе населения стран Персидского залива. Об этом говорит повышенный интерес к российскому бизнесу на выставке и количество проведенных встреч.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 15:00
РЭЦ: экспорт продовольствия в страны Персидского залива составил $838 млн
Опубликовано: Алёна Пава
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаЭкспорт
 
 
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