Экспортный потенциал проведенных на Gulfood 2022 встреч превысил $27 млн
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) провели свыше 450 деловых встреч на международной продовольственной выставке Gulfood 2022, которая завершилась 17 февраля в Дубае, их общий экспортный потенциал оценивается в 27,5 миллиона долларов, сообщает центр.
"Подводя итоги организованной Российским экспортным центром отечественной экспозиции на Gulfood 2022, могу с уверенностью подтвердить ее эффективность. Об этом говорит экспортный потенциал встреч российских производителей с потенциальными зарубежными покупателями - 27,5 миллиона долларов. Уверена, что за эти 5 дней мы заложили хороший фундамент для будущего экспорта", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Она отметила, что в последние несколько лет российская пищевая продукция очень востребована на международных рынках.
"Так, по итогам прошлого года Россия установила рекорд по экспорту продовольствия - он составил 37,4 миллиарда долларов, что на 23% больше показателей 2020 года. Максимальные темпы роста показала масложировая отрасль, с начала года поставки выросли на 47%. Основной объем экспорта приходится на зерновые, он увеличился на 15% - до 12 миллиардов", - рассказала глава центра.
В международной выставке пищевой продукции Gulfood 2022, которая состоялась в Дубае, при поддержке РЭЦ свои товары представили более 60 ведущих российских компаний - производители зерновой, мясной, молочной, кондитерской, масложировой продукции, а также напитков и икры.
Продукты российских аграриев продолжают завоевывать доверие зарубежных потребителей, в том числе населения стран Персидского залива. Об этом говорит повышенный интерес к российскому бизнесу на выставке и количество проведенных встреч.
Опубликовано: Алёна Пава