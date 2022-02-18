https://ria.ru/20220218/popova-1773700075.html
Попова займется противоэпидемическими мероприятиями в Ростовской области
Попова займется противоэпидемическими мероприятиями в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022
Попова займется противоэпидемическими мероприятиями в Ростовской области
Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-18T23:56
2022-02-18T23:56
2022-02-19T00:02
распространение коронавируса
донбасс
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
эвакуация жителей днр и лнр в россию
здоровье - общество
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек."Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Ростовскую область для координационной и методический помощи при организации размещения в ПВР. Особое внимание будет уделено организации безопасного питания, особенно детей",- говорится в сообщении.Попова будет координировать противоэпидемические мероприятия и предупреждение распространения респираторных инфекций у взрослых и детей, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773699854.html
донбасс
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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Эвакуация из Луганска
Эвакуированные из луганска
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донбасс, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, эвакуация жителей днр и лнр в россию, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
23:56 18.02.2022 (обновлено: 00:02 19.02.2022)
Попова займется противоэпидемическими мероприятиями в Ростовской области
Попова займется координацией противоэпидемических мероприятий в Ростовской области