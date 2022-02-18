https://ria.ru/20220218/popova-1773700075.html

Попова займется противоэпидемическими мероприятиями в Ростовской области

Попова займется противоэпидемическими мероприятиями в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022

Попова займется противоэпидемическими мероприятиями в Ростовской области

Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-18T23:56

2022-02-18T23:56

2022-02-19T00:02

распространение коронавируса

донбасс

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

эвакуация жителей днр и лнр в россию

здоровье - общество

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек."Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Ростовскую область для координационной и методический помощи при организации размещения в ПВР. Особое внимание будет уделено организации безопасного питания, особенно детей",- говорится в сообщении.Попова будет координировать противоэпидемические мероприятия и предупреждение распространения респираторных инфекций у взрослых и детей, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773699854.html

донбасс

ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Эвакуация из Луганска Эвакуированные из луганска 2022-02-18T23:56 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, эвакуация жителей днр и лнр в россию, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина