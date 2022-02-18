https://ria.ru/20220218/pogoda-1773465292.html
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России 23 февраля
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России 23 февраля - РИА Новости, 18.02.2022
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России 23 февраля
Супертеплая погода с превышением нормы на 10-11 градусов сменится 23 февраля теплой погодой с превышением нормы на пять градусов, в абсолютном значении будет... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T03:18
2022-02-18T03:18
2022-02-18T03:18
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Супертеплая погода с превышением нормы на 10-11 градусов сменится 23 февраля теплой погодой с превышением нормы на пять градусов, в абсолютном значении будет около нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что температура будет соответствовать мартовским значениям, но предостерег от мыслей, что уже наступила весна."Двадцать третьего февраля весна не наступит, везде лежит снег. Да, температура соответствует марту, но ведь и в марте, и даже в начале апреля мы не радуемся весне. Когда теплее 15 градусов, тогда действительно радость и тепло", - добавил Вильфанд.
https://ria.ru/20220218/temperatura-1773459766.html
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общество, россия
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России 23 февраля
Вильфанд заявил, что 23 февраля в Центральной России будет теплее обычного
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Супертеплая погода с превышением нормы на 10-11 градусов сменится 23 февраля теплой погодой с превышением нормы на пять градусов, в абсолютном значении будет около нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В среду температура немного понизится, будет на 5 градусов ниже нормы. Это понижение аномалий, но я бы не назвал его критичным… Вместо супертеплой будет просто теплой. Днем 23 февраля будет около нуля", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что температура будет соответствовать мартовским значениям, но предостерег от мыслей, что уже наступила весна.
"Двадцать третьего февраля весна не наступит, везде лежит снег. Да, температура соответствует марту, но ведь и в марте, и даже в начале апреля мы не радуемся весне. Когда теплее 15 градусов, тогда действительно радость и тепло", - добавил Вильфанд.