Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/pogoda-1773465292.html
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России 23 февраля
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России 23 февраля - РИА Новости, 18.02.2022
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России 23 февраля
Супертеплая погода с превышением нормы на 10-11 градусов сменится 23 февраля теплой погодой с превышением нормы на пять градусов, в абсолютном значении будет... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T03:18
2022-02-18T03:18
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771775970_0:0:3582:2016_1920x0_80_0_0_2e49d05404993f00e375b49c37268f7e.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Супертеплая погода с превышением нормы на 10-11 градусов сменится 23 февраля теплой погодой с превышением нормы на пять градусов, в абсолютном значении будет около нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что температура будет соответствовать мартовским значениям, но предостерег от мыслей, что уже наступила весна."Двадцать третьего февраля весна не наступит, везде лежит снег. Да, температура соответствует марту, но ведь и в марте, и даже в начале апреля мы не радуемся весне. Когда теплее 15 градусов, тогда действительно радость и тепло", - добавил Вильфанд.
https://ria.ru/20220218/temperatura-1773459766.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771775970_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee7b2fea8e16aea5d4b7d5b021bf8a97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
03:18 18.02.2022
 
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России 23 февраля

Вильфанд заявил, что 23 февраля в Центральной России будет теплее обычного

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТеплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве
Теплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Теплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Супертеплая погода с превышением нормы на 10-11 градусов сменится 23 февраля теплой погодой с превышением нормы на пять градусов, в абсолютном значении будет около нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В среду температура немного понизится, будет на 5 градусов ниже нормы. Это понижение аномалий, но я бы не назвал его критичным… Вместо супертеплой будет просто теплой. Днем 23 февраля будет около нуля", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что температура будет соответствовать мартовским значениям, но предостерег от мыслей, что уже наступила весна.
"Двадцать третьего февраля весна не наступит, везде лежит снег. Да, температура соответствует марту, но ведь и в марте, и даже в начале апреля мы не радуемся весне. Когда теплее 15 градусов, тогда действительно радость и тепло", - добавил Вильфанд.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
00:12
Вильфанд рассказал о "супертеплой погоде" в Центральной России в пятницу
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала