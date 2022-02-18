https://ria.ru/20220218/pogoda-1773465292.html

Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России 23 февраля

Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России 23 февраля - РИА Новости, 18.02.2022

Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России 23 февраля

Супертеплая погода с превышением нормы на 10-11 градусов сменится 23 февраля теплой погодой с превышением нормы на пять градусов, в абсолютном значении будет... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T03:18

2022-02-18T03:18

2022-02-18T03:18

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771775970_0:0:3582:2016_1920x0_80_0_0_2e49d05404993f00e375b49c37268f7e.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Супертеплая погода с превышением нормы на 10-11 градусов сменится 23 февраля теплой погодой с превышением нормы на пять градусов, в абсолютном значении будет около нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что температура будет соответствовать мартовским значениям, но предостерег от мыслей, что уже наступила весна."Двадцать третьего февраля весна не наступит, везде лежит снег. Да, температура соответствует марту, но ведь и в марте, и даже в начале апреля мы не радуемся весне. Когда теплее 15 градусов, тогда действительно радость и тепло", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20220218/temperatura-1773459766.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия