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Власти Липецкой области переселят 4,7 тысячи человек из ветхого жилья
Власти Липецкой области переселят 4,7 тысячи человек из ветхого жилья - РИА Новости, 18.02.2022
Власти Липецкой области переселят 4,7 тысячи человек из ветхого жилья
Власти Липецкой области выделят в течение 2022-2023 годов 4,9 миллиарда рублей на программу переселение жителей Липецкой области из ветхого и аварийного жилья,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:57
2022-02-18T12:57
2022-02-18T12:57
липецкая область
липецкая область
жилье
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области выделят в течение 2022-2023 годов 4,9 миллиарда рублей на программу переселение жителей Липецкой области из ветхого и аварийного жилья, что позволит переселить 4,7 тысячи человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор отметил, что для этих целей были внесены соответствующие поправки в бюджет региона областным Советом депутатов. Артамонов подчеркнул, что главный финансовый документ области имеет социальную направленность. Дополнительные средства также выделили на реконструкцию и ремонт учреждений соцобслуживания, социальные выплаты, а также на некоторые меры поддержки для пенсионеров, многодетных семей и жителей с низким уровнем доходов."В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220217/remont-1773358059.html
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липецкая область, жилье, общество, игорь артамонов