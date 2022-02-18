Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220218/pereselenie-1773540739.html
Власти Липецкой области переселят 4,7 тысячи человек из ветхого жилья
Власти Липецкой области переселят 4,7 тысячи человек из ветхого жилья - РИА Новости, 18.02.2022
Власти Липецкой области переселят 4,7 тысячи человек из ветхого жилья
Власти Липецкой области выделят в течение 2022-2023 годов 4,9 миллиарда рублей на программу переселение жителей Липецкой области из ветхого и аварийного жилья,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:57
2022-02-18T12:57
липецкая область
липецкая область
жилье
общество
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577332629_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_43ad7a33b86a219fcc8b0ac70e141672.jpg
ЛИПЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области выделят в течение 2022-2023 годов 4,9 миллиарда рублей на программу переселение жителей Липецкой области из ветхого и аварийного жилья, что позволит переселить 4,7 тысячи человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор отметил, что для этих целей были внесены соответствующие поправки в бюджет региона областным Советом депутатов. Артамонов подчеркнул, что главный финансовый документ области имеет социальную направленность. Дополнительные средства также выделили на реконструкцию и ремонт учреждений соцобслуживания, социальные выплаты, а также на некоторые меры поддержки для пенсионеров, многодетных семей и жителей с низким уровнем доходов."В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220217/remont-1773358059.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577332629_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_fc5a58394c56d066bbd1e5123c9d8e18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, жилье, общество, игорь артамонов
12:57 18.02.2022
 

Власти Липецкой области переселят 4,7 тысячи человек из ветхого жилья

© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкВетхое жилье
Ветхое жилье - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Перейти в фотобанк
Ветхое жилье
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области выделят в течение 2022-2023 годов 4,9 миллиарда рублей на программу переселение жителей Липецкой области из ветхого и аварийного жилья, что позволит переселить 4,7 тысячи человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор отметил, что для этих целей были внесены соответствующие поправки в бюджет региона областным Советом депутатов. Артамонов подчеркнул, что главный финансовый документ области имеет социальную направленность. Дополнительные средства также выделили на реконструкцию и ремонт учреждений соцобслуживания, социальные выплаты, а также на некоторые меры поддержки для пенсионеров, многодетных семей и жителей с низким уровнем доходов.
"В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", - сказал Артамонов.
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 16:11Липецкая область
В Липецкой области стартует новая социальная программа "Мой двор"
 
Липецкая областьЛипецкая областьЖильеОбществоИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала