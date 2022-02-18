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Российские и армянские военные отработали перехват воздушных целей
Российские и армянские военные отработали перехват воздушных целей - РИА Новости, 18.02.2022
Российские и армянские военные отработали перехват воздушных целей
Летчики российской авиационной военной базы Эребуни и расчеты зенитных подразделений ПВО военной базы Южного военного округа в Армении выполнили учебные задачи... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T01:06
2022-02-18T01:06
2022-02-18T05:02
безопасность
южный военный округ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Летчики российской авиационной военной базы Эребуни и расчеты зенитных подразделений ПВО военной базы Южного военного округа в Армении выполнили учебные задачи совместно с военнослужащими дежурных смен Минобороны Армении, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.Военнослужащие подразделений ПВО отработали действия при несении боевого дежурства по охране воздушного пространства. Учебно-тренировочные полеты дежурных смен выполнялись на высотах от 50 до 6 тысяч метров на различных скоростях с выключенными системами опознавания.Особое внимание во время тренировок было уделено прикрытию воздушных рубежей и подразделений, расположенных в районе дислокации соединения ЮВО. Военнослужащие выполняли задачи в сложных погодных условиях с обильными осадками, порывистым ветром, а также перепадами температур в высокогорной местности.
https://ria.ru/20220217/flot-1773244890.html
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безопасность, южный военный округ, россия, армения
01:06 18.02.2022 (обновлено: 05:02 18.02.2022)
Российские и армянские военные отработали перехват воздушных целей
Начальник пресс-службы ЮВО Астафьев: российские летчики перехватили "нарушителя" в Армении