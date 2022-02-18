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США считают, что в масштабной кибератаке на украинские банки виновна Россия
США считают, что в масштабной кибератаке на украинские банки виновна Россия - РИА Новости, 18.02.2022
США считают, что в масштабной кибератаке на украинские банки виновна Россия
США считают, что в недавней кибератаке на украинские банки виновна Россия, заявила на брифинге в пятницу советник президента США по кибербезопасности Энн... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:56
2022-02-18T23:41
сша
россия
в мире
технологии
приватбанк
украина
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США считают, что в недавней кибератаке на украинские банки виновна Россия, заявила на брифинге в пятницу советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер."Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за масштабные кибератаки на украинские банки, совершенные на этой неделе", - сказала она.По ее словам, у США есть "технические данные", подтверждающие, что ГРУ передавало "большие объемы данных на IP-адреса на Украине"."Мы передали соответствующие разведданные Украине и европейским партнерам", - сказала Нойбергер.Нойбергер также заявила, что кибератака имела ограниченный эффект, поскольку США оказали поддержку Киеву по укреплению киберзащиты.Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при минкульте страны, 15 февраля заявил о хакерской атаке на сайты министерства обороны, вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка". Позже госспецсвязь страны заявила, что доступ к банковским ресурсам возобновлен. Министр информации Украины Михаил Федоров заявил, что начальный вектор DDoS-атаки "исходил из РФ и КНР"."Вы спросите: каким был эффект этой кибератаки? Ее эффект был ограниченным, поскольку Украине удалось быстро восстановить сети министерства обороны и государственных банков. Мы оказали поддержку, чтобы обеспечить готовность украинской стороны к новым кибератакам", - сказала во время брифинга в Белом доме Нойбергер, курирующая вопросы кибербезопасности в американской администрации.
https://ria.ru/20220210/sanktsii-1771988183.html
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сша, россия, в мире, технологии, приватбанк, украина, администрация президента сша
22:56 18.02.2022 (обновлено: 23:41 18.02.2022)
 
США считают, что в масштабной кибератаке на украинские банки виновна Россия

Белый дом: США считают, что в масштабной кибератаке на украинские банки виновна Россия

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США считают, что в недавней кибератаке на украинские банки виновна Россия, заявила на брифинге в пятницу советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер.
"Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за масштабные кибератаки на украинские банки, совершенные на этой неделе", - сказала она.
По ее словам, у США есть "технические данные", подтверждающие, что ГРУ передавало "большие объемы данных на IP-адреса на Украине".
"Мы передали соответствующие разведданные Украине и европейским партнерам", - сказала Нойбергер.
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 06:52
СМИ: в США рассматривают санкции против России из-за "кибератак" на Украину
Нойбергер также заявила, что кибератака имела ограниченный эффект, поскольку США оказали поддержку Киеву по укреплению киберзащиты.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при минкульте страны, 15 февраля заявил о хакерской атаке на сайты министерства обороны, вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка". Позже госспецсвязь страны заявила, что доступ к банковским ресурсам возобновлен. Министр информации Украины Михаил Федоров заявил, что начальный вектор DDoS-атаки "исходил из РФ и КНР".
"Вы спросите: каким был эффект этой кибератаки? Ее эффект был ограниченным, поскольку Украине удалось быстро восстановить сети министерства обороны и государственных банков. Мы оказали поддержку, чтобы обеспечить готовность украинской стороны к новым кибератакам", - сказала во время брифинга в Белом доме Нойбергер, курирующая вопросы кибербезопасности в американской администрации.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 09:28
В США заявили, что "связанные с Россией" хакеры проникли в сети на Украине
Опубликовано: Наталья Макарова
 
СШАРоссияВ миреТехнологииПриватБанкУкраинаАдминистрация президента США
 
 
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