22:56 18.02.2022 (обновлено: 23:41 18.02.2022)
США считают, что в масштабной кибератаке на украинские банки виновна Россия
Белый дом: США считают, что в масштабной кибератаке на украинские банки виновна Россия
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США считают, что в недавней кибератаке на украинские банки виновна Россия, заявила на брифинге в пятницу советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер.
"Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за масштабные кибератаки на украинские банки, совершенные на этой неделе", - сказала она.
"Мы передали соответствующие разведданные Украине и европейским партнерам", - сказала Нойбергер.
Нойбергер также заявила, что кибератака имела ограниченный эффект, поскольку США оказали поддержку Киеву по укреплению киберзащиты.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при минкульте страны, 15 февраля заявил о хакерской атаке на сайты министерства обороны, вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка". Позже госспецсвязь страны заявила, что доступ к банковским ресурсам возобновлен. Министр информации Украины Михаил Федоров заявил, что начальный вектор DDoS-атаки "исходил из РФ и КНР".
"Вы спросите: каким был эффект этой кибератаки? Ее эффект был ограниченным, поскольку Украине удалось быстро восстановить сети министерства обороны и государственных банков. Мы оказали поддержку, чтобы обеспечить готовность украинской стороны к новым кибератакам", - сказала во время брифинга в Белом доме Нойбергер, курирующая вопросы кибербезопасности в американской администрации.
Опубликовано: Наталья Макарова