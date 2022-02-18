https://ria.ru/20220218/obvinenie-1773694665.html

США считают, что в масштабной кибератаке на украинские банки виновна Россия

США считают, что в масштабной кибератаке на украинские банки виновна Россия - РИА Новости, 18.02.2022

США считают, что в масштабной кибератаке на украинские банки виновна Россия

США считают, что в недавней кибератаке на украинские банки виновна Россия, заявила на брифинге в пятницу советник президента США по кибербезопасности Энн... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:56

2022-02-18T22:56

2022-02-18T23:41

сша

россия

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технологии

приватбанк

украина

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США считают, что в недавней кибератаке на украинские банки виновна Россия, заявила на брифинге в пятницу советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер."Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за масштабные кибератаки на украинские банки, совершенные на этой неделе", - сказала она.По ее словам, у США есть "технические данные", подтверждающие, что ГРУ передавало "большие объемы данных на IP-адреса на Украине"."Мы передали соответствующие разведданные Украине и европейским партнерам", - сказала Нойбергер.Нойбергер также заявила, что кибератака имела ограниченный эффект, поскольку США оказали поддержку Киеву по укреплению киберзащиты.Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при минкульте страны, 15 февраля заявил о хакерской атаке на сайты министерства обороны, вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка". Позже госспецсвязь страны заявила, что доступ к банковским ресурсам возобновлен. Министр информации Украины Михаил Федоров заявил, что начальный вектор DDoS-атаки "исходил из РФ и КНР"."Вы спросите: каким был эффект этой кибератаки? Ее эффект был ограниченным, поскольку Украине удалось быстро восстановить сети министерства обороны и государственных банков. Мы оказали поддержку, чтобы обеспечить готовность украинской стороны к новым кибератакам", - сказала во время брифинга в Белом доме Нойбергер, курирующая вопросы кибербезопасности в американской администрации.

https://ria.ru/20220210/sanktsii-1771988183.html

https://ria.ru/20220216/khakery-1773045306.html

сша

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, в мире, технологии, приватбанк, украина, администрация президента сша