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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220218/musor-1773646743.html
В МО рассказали о работе комплекса переработки строительных отходов
В МО рассказали о работе комплекса переработки строительных отходов - РИА Новости, 18.02.2022
В МО рассказали о работе комплекса переработки строительных отходов
В Московской области продолжается программа переселения жителей из ветхих и аварийных домов. Отходы после сноса старых зданий отправляют на переработку. Об этом РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:47
2022-02-18T18:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Московской области продолжается программа переселения жителей из ветхих и аварийных домов. Отходы после сноса старых зданий отправляют на переработку. Об этом рассказал телеканал "360".Комплекс, перерабатывающий бетонные блоки, кирпичи и древесину, работает в городском округе Домодедово. Въезжающие на территорию комплекса грузовики проходят изотермический контроль.Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что таким образом проверяют радиационный фон. Если он выше нормы, машину отправляют обратно.Специальный шредер измельчает все отходы в крошку. Он может перемолоть даже целые бетонные блоки."Влево уходит более крупная фракция, которая не попадает в отсев и в воздушный сепаратор, где уже формируется крупный технический щебень, который потом еще дорабатывается на дробильных установках. В правый аппарат уходит готовый технический щебень", — пояснил принцип работы генеральный директор компании переработки строительных отходов Николай Белоглазов.Особенностью этого комплекса является его мобильность. Оборудование можно быстро перевезти на другой участок.Позже из разделенных фракций изготавливают щебень. Его используют во время закладки фундамента, при обустройстве временных дорог, пешеходных зон или берегов искусственных водоемов.Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сейчас решается вопрос открытия аналогичного производства на площадках реновации, чтобы снесенные дома перерабатывать на месте и сразу использовать для возведения новых."Мы сейчас будем думать, как привести нормативные акты, чтобы на площадке реновации можно было какие-то отходы перерабатывать и получать готовый продукт. Это позволит сократить издержки на перевозку", — отметил он.
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московская область (подмосковье)
18:47 18.02.2022
 

В МО рассказали о работе комплекса переработки строительных отходов

© РИА Новости / Антон ДенисовУборка мусора после сноса здания
Уборка мусора после сноса здания - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Московской области продолжается программа переселения жителей из ветхих и аварийных домов. Отходы после сноса старых зданий отправляют на переработку. Об этом рассказал телеканал "360".
Комплекс, перерабатывающий бетонные блоки, кирпичи и древесину, работает в городском округе Домодедово. Въезжающие на территорию комплекса грузовики проходят изотермический контроль.
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что таким образом проверяют радиационный фон. Если он выше нормы, машину отправляют обратно.
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Специальный шредер измельчает все отходы в крошку. Он может перемолоть даже целые бетонные блоки.
"Влево уходит более крупная фракция, которая не попадает в отсев и в воздушный сепаратор, где уже формируется крупный технический щебень, который потом еще дорабатывается на дробильных установках. В правый аппарат уходит готовый технический щебень", — пояснил принцип работы генеральный директор компании переработки строительных отходов Николай Белоглазов.
Особенностью этого комплекса является его мобильность. Оборудование можно быстро перевезти на другой участок.
Позже из разделенных фракций изготавливают щебень. Его используют во время закладки фундамента, при обустройстве временных дорог, пешеходных зон или берегов искусственных водоемов.
Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сейчас решается вопрос открытия аналогичного производства на площадках реновации, чтобы снесенные дома перерабатывать на месте и сразу использовать для возведения новых.
"Мы сейчас будем думать, как привести нормативные акты, чтобы на площадке реновации можно было какие-то отходы перерабатывать и получать готовый продукт. Это позволит сократить издержки на перевозку", — отметил он.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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