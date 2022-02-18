https://ria.ru/20220218/modernizatsiya-1773562498.html

Власти Ленобласти утвердили программу модернизации здравоохранения

Власти Ленобласти утвердили программу модернизации здравоохранения - РИА Новости, 18.02.2022

Власти Ленобласти утвердили программу модернизации здравоохранения

Власти Ленинградской области утвердили программу модернизации первичного звена здравоохранения; соответствующее решение принято на заседании организационного... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:08

2022-02-18T14:08

2022-02-18T14:09

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

кировск

здравоохранение

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области утвердили программу модернизации первичного звена здравоохранения; соответствующее решение принято на заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области во главе с губернатором региона Александром Дрозденко .Программу презентовал председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин.Автомобили направлены в поликлиники и амбулатории, в том числе расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тысяч человек. На них доставляют пациентов в медицинские организации, а также медицинских работников до места жительства пациентов.Крупнейшим проектом программы является строительство до 2025 года трех поликлиник в быстрорастущих районах ― в Мурино, Кировске и Новоселье. Также большой статьей расходов программы стало обновление оборудования в первичном звене ― флюорографов, маммографов, аппаратов компьютерной томографии, рентген-установок и УЗИ-аппаратов.

https://ria.ru/20220216/sotszaschita-1773090115.html

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ленинградская область, александр дрозденко, кировск, здравоохранение, здоровье - общество