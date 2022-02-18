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Ленинградская область
https://ria.ru/20220218/modernizatsiya-1773562498.html
Власти Ленобласти утвердили программу модернизации здравоохранения
Власти Ленобласти утвердили программу модернизации здравоохранения - РИА Новости, 18.02.2022
Власти Ленобласти утвердили программу модернизации здравоохранения
Власти Ленинградской области утвердили программу модернизации первичного звена здравоохранения; соответствующее решение принято на заседании организационного... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:08
2022-02-18T14:09
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
кировск
здравоохранение
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области утвердили программу модернизации первичного звена здравоохранения; соответствующее решение принято на заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области во главе с губернатором региона Александром Дрозденко .Программу презентовал председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин.Автомобили направлены в поликлиники и амбулатории, в том числе расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тысяч человек. На них доставляют пациентов в медицинские организации, а также медицинских работников до места жительства пациентов.Крупнейшим проектом программы является строительство до 2025 года трех поликлиник в быстрорастущих районах ― в Мурино, Кировске и Новоселье. Также большой статьей расходов программы стало обновление оборудования в первичном звене ― флюорографов, маммографов, аппаратов компьютерной томографии, рентген-установок и УЗИ-аппаратов.
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ленинградская область, александр дрозденко, кировск, здравоохранение, здоровье - общество
14:08 18.02.2022 (обновлено: 14:09 18.02.2022)
 

Власти Ленобласти утвердили программу модернизации здравоохранения

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНовые автомобили скорой медицинской помощи
Новые автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Новые автомобили скорой медицинской помощи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области утвердили программу модернизации первичного звена здравоохранения; соответствующее решение принято на заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области во главе с губернатором региона Александром Дрозденко .
Программу презентовал председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин.
"Программа рассчитана на пять лет, на ее реализацию направлены более 5 миллиардов рублей, поставки уже идут. Например, закуплены 210 автомобилей: 180 в прошлом году, 30 ― в этом. Они уже обслуживают пациентов на линиях", ― подчеркнул он.
Автомобили направлены в поликлиники и амбулатории, в том числе расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тысяч человек. На них доставляют пациентов в медицинские организации, а также медицинских работников до места жительства пациентов.
Крупнейшим проектом программы является строительство до 2025 года трех поликлиник в быстрорастущих районах ― в Мурино, Кировске и Новоселье. Также большой статьей расходов программы стало обновление оборудования в первичном звене ― флюорографов, маммографов, аппаратов компьютерной томографии, рентген-установок и УЗИ-аппаратов.
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Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоКировскЗдравоохранениеЗдоровье - Общество
 
 
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