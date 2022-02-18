https://ria.ru/20220218/modernizatsiya-1773562498.html
Власти Ленобласти утвердили программу модернизации здравоохранения
Власти Ленобласти утвердили программу модернизации здравоохранения - РИА Новости, 18.02.2022
Власти Ленобласти утвердили программу модернизации здравоохранения
Власти Ленинградской области утвердили программу модернизации первичного звена здравоохранения; соответствующее решение принято на заседании организационного... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:08
2022-02-18T14:08
2022-02-18T14:09
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
кировск
здравоохранение
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125905_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_5c1b9803cefe12b025fe0acdeaf14858.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области утвердили программу модернизации первичного звена здравоохранения; соответствующее решение принято на заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области во главе с губернатором региона Александром Дрозденко .Программу презентовал председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин.Автомобили направлены в поликлиники и амбулатории, в том числе расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тысяч человек. На них доставляют пациентов в медицинские организации, а также медицинских работников до места жительства пациентов.Крупнейшим проектом программы является строительство до 2025 года трех поликлиник в быстрорастущих районах ― в Мурино, Кировске и Новоселье. Также большой статьей расходов программы стало обновление оборудования в первичном звене ― флюорографов, маммографов, аппаратов компьютерной томографии, рентген-установок и УЗИ-аппаратов.
https://ria.ru/20220216/sotszaschita-1773090115.html
ленинградская область
кировск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125905_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_019c7dba972672e8f4680573a66f4c7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, кировск, здравоохранение, здоровье - общество